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Las consecuencias de la más reciente ocurrencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la construcción de un acuario en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes: una cascada de rechazos.

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De entre ellos, el colectivo Cambio de Ruta ofreció cuestionamientos bien estructurados sobre los motivos por los que el acuario del Laberinto es una mala idea.

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Desde argumentos económicos, legales y ambientales, los señalamientos son pertinentes dada la tendencia del gobierno gallardista de actuar sin dar ninguna explicación a los ciudadanos sobre estos rubros.

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Además, hay que señalar la incongruencia con las políticas básicas del gallardismo para con los principios del partido cuya franquicia viene usufructuando.

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Hace unos años, el Partido Verde Ecologista de México votó en contra de mantener a mamíferos marinos en cautividad. Un acuario de peces es distinto, pero encierra el mismo concepto de mantener cautivos animales igual de complejos como los escualos.

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Lamentablemente, otra de las características del gobierno gallardista es hacer caso omiso a cualquier señalamiento contrario a sus deseos.

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Por otro lado, el gobierno gallardista ya ha hecho anuncios de obras igual de espectaculares e inútiles, como la rueda de la fortuna más grande de América Latina o un teleférico. Ojalá que el acuario se sume a estas obras imaginarias.

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La explosión de pólvora en el cementerio de Xilitla ocurrida en la celebración de Día de Muertos es una serie advertencia para las autoridades de Protección Civil de ese municipio y, en general de los municipios.

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Es entendible que ciertos sectores de la población sientan que el uso de pirotecnia en todo tipo de celebraciones es permisible.

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La explosión misma demuestra que no es así, y la consecuencia es que ahora hay quince personas heridas.

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Ya ha habido suficientes tragedias provocadas por la pirotecnia mal utilizada.

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El tren Querétaro-Saltillo continúa perdiendo impulso. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, anunció la cancelación de la licitación del tramo entre San Miguel de Allende, Guanajuato, y los de Villa de Reyes y la Zona Industrial en San Luis Potosí.

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Ya con cuatro posibles postores, nacionales e internacionales, el proceso se suspende al parecer por el cambio de un tramo de vía doble a uno de sencilla.

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Parece inevitable que el proyecto se alargue mucho más de lo previsto.