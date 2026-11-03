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Cuestionan el acuario gallardista

Cambio de Ruta expone razones para impugnar el proyecto en el Laberinto; caro y un derroche ante necesidades más serias, dice

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Cuestionan el acuario gallardista
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      La asociación civil Cambio de Ruta manifestó su rechazo al proyecto de construcción de un acuario con más de 25 tiburones en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, al considerar que destinar más de 150 millones de pesos a esta obra resulta incongruente frente a las necesidades ambientales y de servicios básicos que enfrenta el estado.

      Rechazo de Cambio de Ruta al acuario en Museo Laberinto

      En un posicionamiento público, el organismo encabezado por el abogado y activista Luis González Lozano señaló que su oposición no es a la renovación del museo ni a la incorporación de nuevas tecnologías, sino al componente del acuario y sus implicaciones presupuestales, ambientales y de bienestar animal. Dividió sus cuestionamientos en ejes como derechos humanos y prioridades públicas, aspectos éticos-legales, así como opacidad e incongruencia política.

      En materia de servicios públicos, cuestionó que se contemple una inversión de esa magnitud mientras persiste la crisis hídrica en la zona metropolitana. Citó datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, según los cuales las casas abastecidas mediante pipas aumentaron de 1.5% en 2024 a 4.5% en 2026.

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      Impacto ambiental y costos de mantenimiento del acuario

      Otro señalamiento se refiere al costo que implicará mantener las instalaciones una vez construidas. La asociación advirtió que un acuario de agua salada requiere sistemas permanentes de bombeo, filtración y regulación de temperatura, además de personal especializado, alimentación y atención veterinaria para los ejemplares.

      En el apartado de Bienestar Animal, la asociación civil cuestionó que la exhibición tenga principalmente objetivos recreativos y turísticos, sin que se conozcan programas de conservación, investigación científica, reproducción o rescate de especies. También pidió informar qué tipos de tiburones y animales marinos se pretende incorporar, su procedencia y las condiciones de cautiverio, al advertir que algunas especies requieren continuos cuidados para desarrollar su comportamiento natural.

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