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Morena da regalito a diputados

Replicando el plan Monex, los legisladores morenistas reciben tarjetas con 50 mil pesos

Por El Universal

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Morena da regalito a diputados
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      Ciudad de México.- A dos meses de que arranquen las precampañas para las elecciones de 2027, diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos en cada una de ellas.

      El gasto por ese beneficio, que no está considerado en las prerrogativas que corresponden a los legisladores, asciende a 50 mil pesos por cada uno de los 254 diputados federales del partido guinda, es decir, 63 millones 500 mil pesos.

      Para los expertos en temas de transparencia el caso se asemeja en el modus operandi al escándalo político y electoral en México destapado en junio de 2012, unos días antes de las elecciones presidenciales, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) y su candidato Enrique Peña Nieto dieron tarjetas de prepago emitidas por el Banco Monex a operadores políticos para que éstos, a su vez, dispersaran los recursos a coordinadores, delegados distritales y enlaces para coaccionar y comprar el voto.

      Para los expertos en transparencia, la entrega de las tarjetas Broxel replica el patrón del denominado Monexgate.

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      La excomisionada del INE, Norma Julieta del Río dijo que cuando la distribución de un recurso no es reportada ni se aclara de qué partida presupuestal salió debe ser sujeto a una investigación.

      "Yo creo que es el mismo patrón del caso Monex, están replicando los mismos patrones de los que se quejaban. La austeridad debe de aplicarse en la casa, y si tanto salen con la narrativa de austeridad, ahí la Auditoría Superior de la Federación debería de revisar este tema, porque realmente no sabemos de dónde está saliendo este presupuesto", aseveró.

      Por su parte, el también especialista en transparencia, integridad y estrategias anticorrupción Eduardo Bohórquez recordó que cuando era oposición "Morena criticaba que los ingresos de los servidores públicos se escondieran detrás de bonos, seguros o gastos no comprobables".

      "Al parecer, la llamada Cuarta Transformación no llegó a los ingresos de los legisladores, quienes no ven ningún problema en recibir recursos adicionales exentos del pago de impuestos. Más allá de la discrecionalidad con la que se manejen estos recursos, sobre los que al parecer no se rinden cuentas, a los mexicanos como contribuyentes debe preocuparnos que este tipo de tarjetas y pagos abran la puerta a la elusión o evasión fiscales", indicó.

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