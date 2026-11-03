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Abraza el PAN antigallardismo: Dahud Uresti

Anuncia el líder estatal que busca alianza contra el actual gobierno del estado

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Abraza el PAN antigallardismo: Dahud Uresti
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      El Partido Acción Nacional (PAN) pretende encabezar un bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027, ante el descontento de ciudadanos con la forma de gobernar de la actual autoridad estatal, afirmó Enrique Dahud Uresti, secretario general del partido con funciones de presidente estatal.

      Declaraciones sobre antigallardismo y postura ciudadana

      Al referirse en entrevista a las recientes declaraciones del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos durante su visita a Ciudad Valles, donde se identificó como uno de los principales promotores del "antigallardismo", Dahud Uresti dijo coincidir con esa postura y consideró que "existe una corriente ciudadana que busca un cambio en el gobierno estatal".

      Estrategia electoral y construcción de propuestas

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      Dahud Uresti señaló que, desde la perspectiva del PAN, el escenario electoral de 2027 estará marcado por dos posiciones; quienes respaldan al actual gobierno y quienes están inconformes con su manera de gobernar. En ese contexto, sostuvo que Acción Nacional buscará representar a este segundo sector, aunque aseguró que su estrategia no se limitará a los señalamientos contra la administración estatal.

      El líder panista indicó que el partido pretende construir una oferta política basada en propuestas dirigidas a distintos sectores sociales, tanto de la capital como de municipios de la Huasteca.

      Posibilidad de alianzas y apertura política

      Sobre la posibilidad de conformar una alianza con otras fuerzas políticas de oposición, como Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, Dahud Uresti reconoció que existe disposición para dialogar, aunque consideró que todavía es temprano para comenzar formalmente las negociaciones de coalición, pues el Partido Acción Nacional mantiene pendientes algunos procesos internos.

      Finalmente, afirmó que el Partido Acción Nacional está abierto a sumar a ciudadanos y partidos que busquen una alternativa política para San Luis Potosí, y reiteró que su intención es encabezar una oposición que, dijo, represente una opción de cambio para la entidad en los comicios previstos para 2027.

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