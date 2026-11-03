Más de 200 mil visitaron panteones capitalinos

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Más de 201 mil personas acudieron a los panteones municipales de San Luis Potosí durante las festividades del Día de Muertos, sin que se registraran incidentes, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.

El Saucito concentró la mayor afluencia, con aproximadamente 145 mil visitantes, seguido del Españita, con 43 mil 350, y Milpillas, con 13 mil 100.

El funcionario destacó que la asistencia al panteón Españita superó las expectativas, por lo que fue necesario ampliar dos horas su horario de operación. Azuara señaló que la extensión permitió atender a quienes acudieron a visitar a sus difuntos y rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre el desarrollo de las actividades en este cementerio, en el que circula un video donde aparentemente se quedaron encerrados algunos visitantes.

Las visitas concluyeron con saldo blanco y sin incidentes, de acuerdo con el reporte municipal. Azuara atribuyó el resultado al operativo en el que participaron elementos de Seguridad Pública, así como personal de las áreas de Cultura y Comercio. En el caso de esta última dependencia, los comerciantes comenzaron a retirarse para liberar la avenida de acceso al panteón El Saucito.

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Al cierre de las festividades, el personal municipal esperaba la conclusión del operativo Barredora de limpieza de Seguridad Pública, para dar por terminadas las labores en los panteones.

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En Soledad, alrededor de 5 mil 500 visitantes

Flor Martínez/Pulso.- Del 30 de octubre al 2 de noviembre, los dos panteones municipales de Soledad de Graciano Sánchez recibieron alrededor de 5 mil 500 visitantes y se recolectaron aproximadamente 34 toneladas de basura durante los cuatro días de actividades, informó el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero.

El funcionario detalló que el panteón número uno, El Señor del Refugio, el más antiguo del municipio, registró una asistencia de 3 mil 500 personas, mientras que el panteón número dos, El Señor de la Misericordia, recibió a cerca de 2 mil visitantes; respecto a los cementerios particulares, dijo no tener el dato de visitantes.