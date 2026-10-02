Vuelo de FlyDubai sufre ataque de copiloto en ruta a Tel Aviv

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TEL AVIV, Israel (AP) — El ataque de esta semana contra un piloto por parte de un copiloto que intentó estrellar un vuelo con destino a Tel Aviv provocó el viernes una crisis en la industria de viajes de la región, lo que planteó interrogantes sobre la seguridad aérea y aumentó la inquietud en un Oriente Medio ya sacudido por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Copiloto intentó estrellar vuelo Tel Aviv: detalles del incidente

No se sabe públicamente nada sobre el motivo del copiloto, que estuvo cerca de hacer caer el avión y matar a las 182 personas a bordo del vuelo de FlyDubai del miércoles desde Dubái. Una investigación regional está en marcha.

Los Emiratos Árabes Unidos han cancelado todos los vuelos a Israel, lo que complica los viajes de cientos de pasajeros que vuelan entre ambos países en un día típico. Israel y el reino emiratí acordaron vuelos de repatriación, a partir del viernes, para traer de vuelta a los pasajeros varados en los Emiratos después de que se suspendieran los viajes comerciales entre ambos países, según un funcionario israelí que no estaba autorizado a declarar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

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Sin embargo, a última hora del viernes, no se sabía si tales vuelos habían comenzado. Previamente, la aerolínea nacional El Al indicó que los Emiratos Árabes Unidos estaban retrasando los permisos de aterrizaje necesarios para permitirle volar a Dubái.

El Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Tel Aviv, incluyó a las aerolíneas Arkia e Israir con vuelos programados para llegar desde Dubái a última hora del viernes y a primera hora del sábado. Se esperaba que El Al transportara pasajeros desde Dubái a Israel el domingo.

Dubái ha sido un destino popular para los israelíes desde que Tel Aviv y Abu Dabi establecieron relaciones en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para normalizar vínculos entre Israel y países árabes.

Reacciones oficiales y contexto político

Trump dice que golpeará a Irán “muy duro” si tuvo algo que ver en el ataque

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró el viernes su afirmación de que el copiloto, identificado por funcionarios israelíes como un ciudadano omaní, había pasado por una “radicalización islamista”, pero no aportó pruebas que respaldaran esa aseveración.

“Ahora investigamos si fue enviado, y quienquiera que lo haya enviado pagará un precio muy alto”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

Trump dijo a los periodistas que la información preliminar que ha recibido sugiere vínculos entre el ataque y Teherán, pero no dio más detalles. También señaló que, si se determina que agentes iraníes estuvieron detrás del ataque, Estados Unidos “los golpeará muy duro”.

Los investigadores israelíes participan en la pesquisa, pero los emiratíes están al frente, según un funcionario que no estaba autorizado a hablar con los medios y declaró bajo condición de anonimato. No se sabe si el atacante formaba parte de un grupo, indicó el funcionario, y añadió que actualmente no hay pruebas de un vínculo con Irán.

El asesor diplomático principal de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, calificó el viernes el ataque en el vuelo de FlyDubai como un “peligroso acto terrorista” en una publicación en X. Atribuyó al capitán del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

El momento supone una prueba para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que se ha labrado una reputación por construir medidas eficaces contra actividades extremistas, pero que también se ha mostrado molesto en el pasado ante críticas por fallas de seguridad.

“A los emiratíes les va a interesar proteger su reputación”, dijo Jon Alterman, presidente de Seguridad Global y Geoestrategia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Creen que la gente debería verlos como un lugar muy seguro, no como un lugar con fallas graves”.

El vuelo de FlyDubai cayó en picada hasta los 4.500 metros (15.000 pies)

Continúan surgiendo detalles del aterrador vuelo, que realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí.

Smit Machchhar, el capitán herido que ha sido aclamado como uno de los héroes del vuelo, así como el copiloto, fueron trasladados el jueves desde Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos, informó el reino.

Machchhar se recupera en un hospital de Abu Dabi. Habló con el primer ministro de India, Narendra Modi, en una videollamada televisada el viernes, y describió el terror que enfrentó tras ser atacado en la cabina cerrada.

“Tenía muchas heridas. Me había caído”, relató, con la cabeza vendada, mientras rompía en llanto. “Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba… entonces los pasajeros perderían la vida”.

Las primeras señales de problemas llegaron más de dos horas después de iniciado el vuelo, cuando el avión descendió de repente hasta los 5.000 metros (16.600 pies), la caída de altitud más pronunciada registrada por plataformas de seguimiento de datos. Pero instantes antes de la caída en picada, los pasajeros sentados cerca de la parte delantera del avión oyeron sonidos de una pelea dentro de la cabina, dijo el pasajero Daniel Schlichter, que iba sentado en la segunda fila.

Segundos después, ascendió hasta los 6.600 metros (21.725 pies) antes de volver a descender poco después a 4.500 metros (15.000 pies), altitud que mantuvo hasta aterrizar con seguridad más de una hora después.

“El avión empezó a bajar muy rápido y todos nos fuimos hacia atrás, como si la gravedad nos empujara hacia atrás”, contó Schlichter. Los gritos de los niños mientras el avión se precipitaba, añadió, fueron “horribles”.

“Una de las cosas que nunca olvidaré son los gritos de los niños”, señaló. “Podía oír a los niños gritando: ‘¡No queremos morir! ¡No queremos morir!’”.

El capitán logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros entraran y redujeran al atacante mientras el Boeing 737 —con 174 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, la mayoría israelíes— descendía bruscamente.

Los pasajeros sacaron al copiloto de la cabina a la fuerza y lo llevaron al suelo de la cabina principal, donde le ataron las manos con auriculares. Colocaron al piloto herido a pocos centímetros de él, y un dentista atendió sus heridas. Schlichter y el médico dentista Shota Musayev, dijeron que no había ningún cuchillo visible ni otra arma en la parte delantera del avión.

“Podía ver toda la sangre en el suelo, y no podía creer que siguiera vivo porque tenía muchísimas lesiones”, dijo Schlichter, refiriéndose al capitán.