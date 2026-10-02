Balean a hombre en un taller de la Ind. Mexicana

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En estado grave se encuentra un hombre luego de ser lesionado por arma de fuego en un taller de la colonia Industrial Mexicana. Fue atendido en el sitio por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

El reporte sobre el hecho se dio a las corporaciones policiales alrededor de las seis de la tarde de este jueves, en el sentido de que había un hombre lesionado dentro de un taller de hojalatería y pintura, ubicado en la calle Roble de la colonia referida, entre las calles Última Norte y Casuarinas.

Elementos policiales, incluyendo a la Guardia Civil Estatal y la Policía Municipal capitalina, acudieron a tomar conocimiento del hecho y se acordonó la entrada al taller para que los paramédicos pudieran prestarle ayuda al afectado, al que se le llevó a un hospital a que recibiera la atención médica y su estado se reporta como delicado. Luego de la agresión el presunto responsable se dio a la fuga del lugar y los agentes realizaron un operativo de búsqueda pero de momento no lograron dar con su paradero.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó una inspección en el lugar en busca de indicios sobre el responsable, aunque se esperaba que el afectado estuviera en condiciones de rendir su declaración ministerial para que formalizara la denuncia y aportara pistas sobre el agresor.

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