G7 acuerda liberar 100 millones de barriles de petróleo para estabilizar mercado

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WASHINGTON (AP) — El Grupo de los Siete, integrado por los países más industrializados, informó el viernes que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades "sustanciales" de diésel luego que el combustible alcanzara recientemente precios récord en Estados Unidos.

G7 anuncia liberación de reservas petroleras para contener precios

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la liberación de diésel ocurrirá "de inmediato", repitiendo la promesa del G7 de comenzar "de inmediato" con una "liberación sustancial adelantada" de diésel dentro de los próximos 20 días y el resto durante cuatro meses.

Trump y su Partido Republicano enfrentan presión para abordar el alza de precios antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se realizarán el 3 de noviembre, y Trump anunció la medida el viernes en redes sociales. Los índices de aprobación del presidente sobre la economía cayeron a un nuevo mínimo, según una encuesta de AP-NORC, ya que la guerra con Irán y sus disputas comerciales han incrementado los precios en Estados Unidos del petróleo y otros bienes.

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Los precios de la gasolina en Estados Unidos y en el extranjero se han disparado durante la guerra, que ya ha durado ocho meses, un costo que Trump ha dicho repetidamente que vale la pena a fin de asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares. El promedio nacional de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6,37 dólares el viernes, según AAA, tras alcanzar un récord de 6,52 dólares el 22 de septiembre. Los precios del diésel también han alcanzado récords en Europa.

Impacto y contexto de la liberación de diésel en el mercado global

La liberación de diésel en Europa podría significar menos exportaciones de diésel desde Estados Unidos, lo que podría bajar los precios entre 25 y 50 centavos por galón después de unas semanas, dijo Michael Lynch, miembro distinguido de la Energy Policy Research Foundation, una institución de investigación no partidista centrada en energía y economía.

Francia ostenta la presidencia rotatoria del G7 e hizo el anuncio en un comunicado difundido tras conversaciones por videoconferencia que presidió el mandatario francés Emmanuel Macron. Los países del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, además de la representación de la Unión Europea.

La liberación se produce tras un anuncio de marzo de que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía liberarán 426 millones de barriles de petróleo y productos para estabilizar el mercado petrolero. Los países de la Unión Europea comprometieron alrededor de 92 millones de barriles, una promesa ponderada hacia productos refinados elaborados a partir de crudo como el diésel.

"Esta decisión común y esta unidad deberían hacer bajar los precios", subrayó Macron. "Los volúmenes que estamos liberando también deberían añadir liquidez al mercado y hacer bajar los precios".

Además del aumento en el precio del petróleo crudo del que se fabrica el diésel, otros factores incluyen la decisión de Rusia de prohibir las exportaciones debido a ataques con drones ucranianos contra sus refinerías. Europa no importa diésel ruso, pero otros compradores de diésel ruso como Turquía y países de Latinoamérica ahora deben competir con Europa por los barriles disponibles.

Por su parte, los envíos de productos refinados de los productores del Golfo Pérsico han caído debido a daños de guerra y rutas de exportación bloqueadas.

El comunicado hizo bajar 2% los precios del petróleo en Estados Unidos, pero "el impacto se vio atenuado por la falta de claridad sobre una pregunta importante", dijo Pavel Molchanov, analista de estrategia de inversión en Raymond James. ¿Los 100 millones de barriles son adicionales a la cantidad ya acordada en marzo, o "es ésta la porción final del compromiso existente?", declaró.

Algunos republicanos en Estados Unidos habían pedido que Trump prohibiera las exportaciones estadounidenses de diésel para intentar bajar los precios internos. Pero en su comunicado, el G7 indicó que el grupo, del que forma parte Estados Unidos, también acordó no limitar las exportaciones de energía entre sus integrantes. Analistas del mercado petrolero advierten que una prohibición estadounidense de exportaciones podría bajar los precios a corto plazo, pero eventualmente resultar contraproducente al reducir los suministros de gasolina, ya que la producción de diésel no puede reducirse sin también recortar la producción total de las refinerías.

La liberación de emergencia también podría ser una solución de corto plazo con el potencial de causar daño a largo plazo, dijo Jim Krane, investigador de energía en el Baker Institute de la Universidad Rice.

"Vaciar las existencias reducirá los precios minoristas del combustible por un tiempo, a costa de dejar a Europa con menos cobertura de emergencia", explicó Krane. "En algún momento en el futuro Europa y el resto del G7 tendrán que volver a llenar sus reservas estratégicas. Normalmente intentan hacerlo cuando los precios son bajos. Nadie sabe cuándo ocurrirá eso. Es un riesgo".

Con dos guerras en curso que implican ataques a refinerías y exportaciones, "no es el mejor momento para estar malgastando sus existencias de emergencia —especialmente cuando no hay visibilidad sobre los precios futuros o acuerdos de paz", añadió Krane.

Trump sostuvo una conversación durante la noche con Macron, quien preside el G7, sobre la necesidad de abordar el aumento de los precios del combustible y la disponibilidad de productos petrolíferos, según la Embajada de Francia en Estados Unidos. Macron presidió el viernes la videoconferencia de líderes del G7 para debatir el tema.

Además de su llamada con Macron, Trump se comunicó el viernes con la reunión de líderes del G7 para negociar la liberación de las reservas europeas de diésel, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente y declaró bajo condición de anonimato.

Trump inició el jueves lo que, según sus declaraciones, será un maratón de mítines de 32 días para intentar reforzar las posibilidades de su partido de mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. El presidente se ha mostrado cada vez más frustrado por lo que considera una desconexión entre sus logros y la percepción pública de su trabajo. Esta semana se puso a sí mismo una calificación sobresaliente por su gestión de la economía, pero sostuvo que "estamos haciendo un trabajo extremadamente malo de promoción".