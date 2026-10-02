Trombas inundan Cerritos y Mexquitic de Carmona

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Este miércoles por la noche, se registraron dos trombas que impactaron en los municipios de Mexquitic de Carmona y Cerritos, sin embargo, no hubo personas evacuadas, heridas o fallecidas, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Impacto en Mexquitic de Carmona y Cerritos

Detalló que en Cerritos la corriente arrastró varios vehículos estacionados y en el Hospital General de Rioverde ingresó agua; sin embargo, minutos después quedó desfogada.

Mexquitic de Carmona no intervino debidamente durante las labores de auxilio a la población afectada por las fuertes precipitaciones, evaluó el gobernador.

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Coordinación y monitoreo en la región

Asimismo, destacó el caso del municipio de Rioverde, donde los tres niveles gubernamentales trabajaron para solventar inundaciones y encharcamientos.

Subrayó que los ríos de la región Huasteca reportan niveles estables que no ponen en riesgo a la población, sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente.

El gobernador afirmó que el promedio de las principales presas del estado ronda por encima del 85 por ciento.

Aparte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que las lluvias continuarán en territorio potosino hasta hoy viernes, por lo que se mantendrá el monitoreo y la coordinación con los ayuntamientos.

Los municipios cuentan con la capacidad suficiente para actuar como primeros respondientes y reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

"Se ha pedido a todas las autoridades municipales, sobre todo de la Huasteca, que tengan mucho cuidado con los pobladores que están cercanos a los ríos o que viven cerca de las laderas de los ríos", concluyó.