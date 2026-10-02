Trombas inundan Cerritos y Mexquitic de Carmona
No hubo personas evacuadas, heridas o fallecidas: Ricardo Gallardo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este miércoles por la noche, se registraron dos trombas que impactaron en los municipios de Mexquitic de Carmona y Cerritos, sin embargo, no hubo personas evacuadas, heridas o fallecidas, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
Impacto en Mexquitic de Carmona y Cerritos
Detalló que en Cerritos la corriente arrastró varios vehículos estacionados y en el Hospital General de Rioverde ingresó agua; sin embargo, minutos después quedó desfogada.
Mexquitic de Carmona no intervino debidamente durante las labores de auxilio a la población afectada por las fuertes precipitaciones, evaluó el gobernador.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Coordinación y monitoreo en la región
Asimismo, destacó el caso del municipio de Rioverde, donde los tres niveles gubernamentales trabajaron para solventar inundaciones y encharcamientos.
Subrayó que los ríos de la región Huasteca reportan niveles estables que no ponen en riesgo a la población, sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente.
El gobernador afirmó que el promedio de las principales presas del estado ronda por encima del 85 por ciento.
Aparte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que las lluvias continuarán en territorio potosino hasta hoy viernes, por lo que se mantendrá el monitoreo y la coordinación con los ayuntamientos.
Los municipios cuentan con la capacidad suficiente para actuar como primeros respondientes y reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
"Se ha pedido a todas las autoridades municipales, sobre todo de la Huasteca, que tengan mucho cuidado con los pobladores que están cercanos a los ríos o que viven cerca de las laderas de los ríos", concluyó.
Tormenta y fuertes vientos golpean a Ciudad Valles (fotos)
Se reportaron árboles caídos y cortes en el servicio de luz
no te pierdas estas noticias
Inicia desfogue controlado de la presa San José
PULSO
Recomiendan atender las indicaciones de las autoridades viales
Sigue cerrado Jacobo Payán; Río Santiago ya es transitable
Pulso Online
El reporte de las 06:00 horas señala que los principales pasos a desnivel están abiertos; persisten encharcamientos.
Prevén lluvias fuertes y descenso de temperaturas en SLP
Pulso Online
Protección Civil pidió extremar precauciones ante posibles tormentas en las cuatro regiones del estado este viernes.