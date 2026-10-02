Dos hermanos causan terror en secundaria

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Torreón, Coah.- Un estallido, dos estallidos y posteriormente el grito ahogado de una mujer se escucha en una videograbación cercana a los hechos ocurridos en la Secundaria General 13 del ejido La Unión de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años asesinaron a la subdirectora del plantel e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un estudiante y un maestro reportado grave.

De acuerdo con la videograbación, el primer estallido ocurrió a las 8:45 de la mañana.

"Primer aviso, vamos por todas las mujeres", fue la primera amenaza que soltaron los agresores, según el relato de un estudiante del plantel que presenció los hechos, justo en el momento en que escuchó un primer estallido.

El testimonio del estudiante refiere que estaban en el cambio de clase cuando escucharon el tronido de un petardo.

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"Salimos corriendo a encerrarnos en los salones y luego pusimos las sillas en las puertas para que no entraran. Agarraron al profe de español y lo machetearon todo", relató el menor.

María Guadalupe Altamira, otra vecina del ejido La Unión, mencionó que, al escuchar los estallidos, mucha gente de la comunidad se dirigió a la secundaria y que fueron los mismos habitantes del ejido los que capturaron a los agresores.

"Los correteamos por estos pasillos. La gente les pegaba. Traían machetes, cuchillos y eran dos muchachitos, son de La Unión, de aquí mismo", platicó la vecina.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, aseguró que los jóvenes esencialmente usaron armas blancas [machetes incluidos], pero también "petardos"; no quiso utilizar la palabra explosivos, pese a que en un video de los hechos se escuchan cinco explosiones.

Señaló que los hermanos, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, provienen de un contexto de desintegración familiar "delicado" y querían pertenecer a "grupos" e idolatraban figuras que cometieron ataques parecidos en otros países, sin especificar a qué casos se refería.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, declaró que se aplicará todo el peso de la ley y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la maestra Nery Edith Nevarez González, de 56 años, la subdirectora que falleció en el ataque, así como con toda la comunidad educativa.

Los dos probables responsables se encontraban a disposición de la autoridad competente. Será la fiscalía estatal la encargada de continuar con las indagatorias y presentar ante el Poder Judicial los elementos correspondientes. No se había detallado el posible delito que se les buscará imputar.