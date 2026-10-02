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Arzobispo de Buenos Aires alerta sobre pobreza y división antes visita papal

El papa León XIV recorrerá varias ciudades argentinas y celebrará misas masivas entre el 8 y 11 de noviembre.

Por AP

Octubre 02, 2026 06:37 p.m.
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Arzobispo de Buenos Aires alerta sobre pobreza y división antes visita papal
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      BUENOS AIRES (AP) — El arzobispo de Buenos Aires afirmó el viernes que el papa León XIV encontrará en su visita de noviembre a Argentina un país herido por la pobreza, las divisiones políticas y la violencia verbal.

      Arzobispo advierte sobre pobreza y división en Argentina

      La advertencia de Jorge García Cuerva se produjo en vísperas de la peregrinación de miles de fieles a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal templo católico argentino donde el pontífice oficiará una misa en el marco de su viaje al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

      La visita del papa de origen estadounidense —la primera que hace un líder de la Santa Sede desde los años 80— se enmarca en una gira que incluye a Uruguay y Perú.

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      "El papa se va a encontrar con una Argentina dividida... donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día, donde duele el porcentaje muy grande de hermanos que lo están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años", afirmó García Cuerva a periodistas al término de la celebración de una misa en Buenos Aires.

      Recorrido y actividades del papa León XIV en Argentina

      El recorrido del pontífice en la patria de su predecesor Francisco incluye las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Robert Prevost se reunirá con el presidente Javier Milei, celebrará misas masivas y visitará una cárcel y un hogar para personas con discapacidades, entre otras actividades.

      García Cuerva recalcó que Argentina "está en crisis desde hace muchos años" y elogió a sus habitantes "que no bajan los brazos, que siguen luchando para salir adelante".

      "Eso va a ser manifestado mañana, cuando un millón de personas vuelva a apostar por la unidad y caminemos todos a la casa de María en Luján", dijo sobre la peregrinación que partirá el sábado al templo dedicado a la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, situado a unos 75 kilómetros de Buenos Aires. Este peregrinaje se celebra todos los años y congrega a decenas de miles de personas.

      García Cuerva ha advertido en otras ocasiones sobre el clima político crispado en Argentina y criticado las agresiones verbales difundidas en las redes sociales por allegados y seguidores del mandatario.

      También ha criticado el impacto de las políticas de austeridad de Milei en ceremonias religiosas señalando que el país "sangra de inequidad" y que el gobierno está alejado "de la gente de pie".

      En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la pobreza aumentó en el primer semestre del año y afecta al 32,3% de la población. En el segundo semestre de 2025 había sido de 28,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

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