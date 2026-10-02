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Seguridad

Asaltante se hacía pasar por policía municipal

Tres personas denunciaron a la banda que los amenazó y les quitó su dinero y celulares

Por Redacción

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Asaltante se hacía pasar por policía municipal
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      Un integrante de una banda de maleantes que se habrían hecho pasar por elementos de la Policía Municipal de Ahualulco y así asaltaban a civiles, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

      Se trata de Juan "N", quien será investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.

      El mandamiento judicial fue librado por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado de un proceso penal relacionado con hechos denunciados por tres personas, quienes señalaron haber sido interceptadas en Ahualulco por integrantes de la Policía Municipal, que presuntamente las amenazaron y despojaron de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

      Como resultado de las acciones de investigación y localización, agentes de la Policía de Investigación detuvieron al señalado, en la cabecera municipal de Ahualulco

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      En ese momento se le hizo saber el mandamiento judicial y los derechos que le asisten como detenido.

      Posteriormente, fue trasladado a la capital potosina, donde se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y las diligencias correspondientes. Finalmente, fue ingresado al centro estatal de reclusión número 1, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto al debido proceso.

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