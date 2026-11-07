Corina Machado aboga por los presos políticos

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Caracas, Ven.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado prometió no dejar solos a los presos políticos, durante una visita a las afueras de un emblemático penal conocido como Rodeo I, en el estado Miranda y cercano a Caracas, catalogado por distintas ONG como un centro de "torturas".

Machado visitó el campamento que está cerca de la prisión, donde familiares de presos políticos llevan 302 días durmiendo en carpas, a la intemperie y sorteando la lluvia y los insectos como una forma de protesta para exigir la liberación de sus parientes, tras la promesa de excarcelaciones hecha por el Gobierno encargado en enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Allí leyó una lista de un total de 406 presos políticos y los años que han permanecido en prisión, aunque advirtió que estos no son todos, dado que hay familiares que por miedo no han reportado las detenciones.

"Solo estos nombres son 1,756 años de prisión. Mil 756 años que le han arrebatado a estos venezolanos. No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar, obtenga libertad plena", expresó Machado, rodeada familiares de presos políticos, muchos de ellos del campamento cercano.

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La visita culminó con la subida a una zona montañosa, donde familiares comunican con sus parientes detenidos.