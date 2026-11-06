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Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín

Vecinos levantaron la protesta tras firmar un acuerdo para reanudar los trabajos

Por Huasteca Hoy

Noviembre 06, 2026 06:27 p.m.
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Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín
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      TAMUÍN. Tras bloquear la avenida Pedro Antonio Santos desde las ocho de la mañana, habitantes de Tamuín consiguieron el compromiso de reanudar la pavimentación, detenida desde abril tras el abandono de la constructora que comenzó los trabajos en marzo.

      El alcalde Marcelino Bautista Rincón y Herón Bulos Lárraga, enviado de la Subsecretaría de Gobierno, acudieron al lugar unas dos horas después del inicio de la protesta para dialogar con los inconformes. Durante el encuentro, el presidente municipal recalcó que la obra está a cargo del Gobierno del Estado.

      Maribel Pozos y otros representantes del movimiento se trasladaron al despacho del alcalde, donde firmaron una minuta que establece la reanudación inmediata de los trabajos y fija el 15 de enero de 2027 como fecha de conclusión.

      El acuerdo contempla jornadas de 11 días continuos de trabajo por cuatro de descanso. También establece que la rehabilitación del Bordo Norte comenzará el 9 de noviembre, para habilitarlo como vía alterna para el tránsito pesado.

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      Los manifestantes retiraron el bloqueo después del mediodía, pero advirtieron que integrarán un comité de vigilancia para supervisar los trabajos en la avenida Pedro Antonio Santos y el Bordo Norte.

      Pie de foto: Habitantes bloquearon la avenida Pedro Antonio Santos para exigir la continuación de la pavimentación.

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