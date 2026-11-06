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Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP

El CETRA también acompañó el traslado de un hígado a un hospital privado de la capital potosina.

Por Pulso Online

Noviembre 06, 2026 06:35 p.m.
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Llegan córneas de Zacatecas para trasplante en SLP
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      El Centro Estatal de Trasplantes de San Luis Potosí (CETRA) coordinó el traslado de córneas provenientes de Zacatecas al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto", donde serán utilizadas en un procedimiento para que una persona tenga la oportunidad de recuperar la visión.

      De acuerdo con el organismo, el operativo incluyó acompañamiento logístico para que los tejidos llegaran en los tiempos y condiciones necesarios para el trasplante.

      En una intervención adicional, personal del CETRA acompañó el traslado de un hígado destinado a un paciente de un hospital privado de la capital potosina. La institución no precisó la procedencia del órgano ni el nombre del establecimiento receptor.

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      El centro destacó que la coordinación entre instituciones y el traslado oportuno de órganos y tejidos son fundamentales para concretar los procedimientos de donación y trasplante.

      El comunicado no informó si las intervenciones quirúrgicas ya se realizaron ni ofreció detalles sobre la evolución de los pacientes.

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