Kimi Antonelli marca la vuelta más rápida en Interlagos

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El campeón de F1 Kimi Antonelli, de Mercedes, marcó el viernes la mejor vuelta en la segunda práctica del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Con un casco inspirado en su héroe brasileño y tres veces campeón mundial Ayrton Senna, Antonelli fue 0,253 segundos más rápido que Lando Norris, de McLaren.

Max Verstappen, de Red Bull, fue el tercero más veloz, a solo 0,007 detrás de Norris. George Russell, de Mercedes, fue cuarto.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari, fueron sexto y séptimo.

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La mayoría de los pilotos mejoraron sus tiempos en la segunda práctica al usar neumáticos blandos.

La actuación de Antonelli fue celebrada por los aficionados brasileños en las gradas, que vieron al más joven de la historia en ganar la serie rendir una vez más homenaje al fallecido Senna, con visitas a la familia de Senna y a su tumba en Sao Paulo.

Lando Norris, de McLaren, marcó el viernes la mejor vuelta en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

El piloto británico fue 0,082 segundos más rápido que el recién coronado campeón Kimi Antonelli, de Mercedes. Max Verstappen, de Red Bull, fue el tercero más veloz.

Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó cuarto en una práctica sin su compañero de equipo Charles Leclerc, quien viaja a Brasil tras el nacimiento de su hija. El sustituto sueco de Leclerc, Dino Beganovic, tuvo dificultades para mantenerse en la pista y registró la segunda peor vuelta.

El novato de Haas Rafael Câmara, uno de los dos brasileños en la parrilla y sustituto del francés Esteban Ocon, fue 18º en la primera práctica y 16º en la segunda .