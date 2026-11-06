Papa León XIV llega a Uruguay para iniciar gira sudamericana

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MONTEVIDEO (AP) — El papa León XIV llegó a Uruguay el viernes para dar inicio a una gira sudamericana de tres países, menos de un mes después de una cirugía de pulmón y ocho años después de la última visita de un pontífice al continente.

Con el presidente uruguayo Yamandú Orsi presente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para darle la bienvenida, el pontífice aterrizó en Montevideo tras casi 14 horas de vuelo desde Roma. Se trata de la primera visita papal en casi cuatro décadas a Uruguay, el país más secular de América Latina; el último pontífice en visitarlo fue Juan Pablo II en 1988.

Después de Uruguay, León XIV viajará a Argentina, la patria del fallecido papa Francisco, que nunca la visitó durante sus 12 años de papado. Su última parada es Perú, país del cual León XIV tiene ciudadanía y donde pasó dos décadas como misionero y obispo.

El apretado itinerario de tres días en Uruguay incluye una visita a un barrio azotado por la violencia de pandillas, una misa en Paysandú, a unos 375 kilómetros (230 millas) de la capital, y otra misa en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros (60 millas) de Montevideo.

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El ambiente en el aeropuerto antes de la llegada de León XIV era tranquilo y sin prisas, muy parecido al resto de la capital uruguaya. Poco a poco, sin embargo, la gente comenzó a reunirse en la Plaza Independencia, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país y el lugar del primer acto público de León XIV.

La "resistencia" del papa es fantástica

El tramo uruguayo es la primera parada de lo que será el viaje más largo y más lejano de su pontificado, todo ello al tiempo que el papa de 71 años continúa su recuperación. El viaje también lo llevará a la vecina Argentina y finalmente de regreso a casa, a Perú, donde León XIV sirvió como sacerdote misionero y obispo durante dos décadas.

"Su resistencia es fantástica. La manera en que está cantando es increíble. Y solo se puede cantar si los pulmones están realmente fuertes", afirmó María Montserrat Alvarado, la nueva jefa de comunicación del Vaticano. Señaló que León ya superó el periodo de convalecencia de 14 días exigido por los médicos tras su operación del 13 de octubre y que está ansioso por salir de viaje.

"Sus médicos son muy optimistas y tendrá toda la atención médica a bordo si ocurriera algo, pero no vemos indicios de ello ni en su pronóstico ni siquiera en la manera en que se está comportando", añadió.

Primera parada en el Uruguay secular

En Uruguay, que no ha tenido una visita papal desde 1988, se espera que León XIV intente recordar a los 3,5 millones de personas su fuerte herencia católica proveniente de los tiempos del dominio colonial español. Es probable que proponga de nuevo la fe como respuesta a los desafíos y problemas de hoy.

León XIV se reunirá con Orsi, líder de la alianza de centroizquierda que asumió el poder en marzo de 2025, y luego pronunciará su discurso de bienvenida ante funcionarios del gobierno y diplomáticos. Termina la larga jornada con un servicio de vísperas en la catedral de la ciudad.

León XIV encontrará en Uruguay un país distinto a cualquier otro en América Latina, que alberga alrededor del 40% de los 1.400 millones de católicos del mundo. Uruguay es considerado el país más secular de la región, donde sólo una fracción de las personas que se identifican como católicas en realidad asisten a misa con regularidad.

El secularismo de Uruguay tiene raíces en la debilidad de su Iglesia colonial. Sin oro ni plata que extraer, España valoró la tierra de estancias ganaderas principalmente como un amortiguador frente al Brasil portugués y la dejó en gran medida despoblada. Montevideo fue fundada recién en la década de 1720, aproximadamente dos siglos después de Ciudad de México y Lima.

Con pocos sacerdotes y sin un obispo local, la Iglesia nunca se convirtió en la poderosa institución que fue en otras partes del imperio.

Montevideo despertó con su calma habitual. A lo largo de la rambla, los corredores salieron a sus carreras matutinas y los residentes paseaban a sus perros por el mismo paseo marítimo que el papa tiene previsto visitar apenas unas horas después.

Los orígenes de la separación entre la Iglesia y el Estado se remontan al siglo XIX, en particular a la difusión de ideas liberales promovidas por intelectuales europeos, que veían la religión como un síntoma de atraso o de falta de racionalidad, de acuerdo con Luis Bahamondes, profesor del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile.

Desde entonces, Uruguay se ha convertido en el primer país del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, el segundo país de América Latina en despenalizar el aborto y el tercer país de las Américas en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más recientemente, se convirtió en el primer país de la región en aprobar una legislación sobre muerte asistida pese a la fuerte oposición de la Iglesia católica.

Funcionarios de la Iglesia uruguaya se han maravillado ante el aparente entusiasmo que la visita ha provocado , con informes de que las entradas para la vigilia de oración de León XIV en el Estadio Centenario de Montevideo se agotaron después de dos días.

"Parece que la presencia del papa está moviendo algo aquí y está rompiendo gradualmente este velo que siempre ha buscado ocultar y disminuir la presencia de la tradición católica que está en los cimientos del país", manifestó Guzmán Carriquiry, el uruguayo que fue jefe de la comisión pontificia del Vaticano para América Latina.

Recordando los orígenes católicos de la independencia

Carriquiry dijo que espera que León XIV busque reavivar las raíces católicas de Uruguay, especialmente cuando viaje a la ciudad de Florida el domingo para conmemorar una importante festividad católica.

La festividad del 8 de noviembre conmemora a la Virgen de los Treinta y Tres, un pequeño ícono de madera de la Virgen María que está estrechamente vinculado al movimiento de independencia de Uruguay. Según la tradición, 33 patriotas independentistas adquirieron la estatua guaraní y la llevaron consigo cuando se declaró la independencia del imperio brasileño en Florida el 25 de agosto de 1825.

"Así que el número 33 es un símbolo eclesiástico, un símbolo nacional", señaló Carriquiry, quien también fue embajador de Uruguay ante la Santa Sede. "Y por eso el papa hablará allí sobre la tradición católica que está en el origen de Uruguay —que nace de Uruguay y dio origen a Uruguay—, para reavivar y renovar la tradición católica en el corazón de los uruguayos".

Andrew Chesnut, titular de la cátedra de estudios católicos y experto en la Iglesia latinoamericana en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que no le sorprendía que la visita de León XIV hubiera generado entusiasmo y que será recibido cálidamente.

"Pero eso no se va a traducir necesariamente en gente en los bancos", comentó. "Si el objetivo general es intentar revitalizar el catolicismo en la región más católica de la Tierra, Uruguay es una causa un tanto perdida, y lo ha sido durante décadas".