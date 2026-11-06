Detienen a objetivo prioritario por robo de vehículos
La GCE lo vincula con operaciones en varias entidades; le aseguró una camioneta robada en la capital potosina.
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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en la capital potosina a Francisco "N", de 39 años, identificado por la corporación como objetivo prioritario por su presunta relación con el robo de vehículos en distintas entidades del país.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la detención derivó de labores de inteligencia e investigación operativa. Durante la intervención, los agentes le aseguraron una camioneta Ford Edge gris, modelo 2013, que contaba con reporte de robo.
La corporación señaló que el detenido estaría relacionado con robos de vehículos en San Luis Potosí, Monterrey, Querétaro y el Estado de México.
El comunicado no detalló los casos con los que se le vincula ni precisó el punto de la capital donde ocurrió la detención.
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Francisco "N" y la camioneta quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y continuar las investigaciones.
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