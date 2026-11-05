Miles marchan en Francia contra el costo de vida

París, 5 nov (EFE).- La marcha de París, la más numerosa entre las más de 200 convocadas en toda Francia, comenzó a desfilar este jueves desde la Place de la République hacia la de Nation con la asistencia de decenas de miles de manifestantes en favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.



A la protesta en la emblemática plaza de République, asistieron las dos líderes sindicales de las principales organizaciones de trabajadores de Francia, la CFDT, Marylise Léon; y la CGT, Sophie Binet, en medio de un robusto dispositivo de seguridad desplegado por las fuerzas del orden francesas.



En declaraciones a la prensa, Binet aseguró que, hasta las 13 horas locales (11.00 GMT), ya se había registrado 250.000 manifestantes en 70 ciudades, una cifra no confirmada por las autoridades francesas.



Por su parte, Léon, que encabeza el gran sindicato considerado el más moderado de Francia, denunció que "nunca habían tenido tantas dificultades para organizar una manifestación", en alusión al veto que el Ministerio del Interior puso al recorrido inicial deseado por los organizadores, de la plaza de Bastilla a la de la Concordia, que pasaba por zonas próximas a sedes de poder en Francia, como El Elíseo o la Asamblea Nacional francesa.



"Es un signo de libertad muy malo", consideró la secretaria general de CFDT, el sindicato mayoritario en Francia en número de afiliados.



Las autoridades francesas han restringido los recorridos de protestas y aumentado los efectivos policiales para evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana en la que resultaron saqueados al menos 3.000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.



Tanto Léon como Binet coincidieron en la necesidad de aumentar el salario mínimo interprofesional. En el caso de la CGT ese aumentó debería superar ampliamente el de la inflación hasta el 10 %.



En la jornada de este jueves convergen de nuevo numerosas reivindicaciones, que van desde las de los estudiantes de secundaria -detonadores de la serie de movilizaciones hace ya casi dos meses-, hasta los funcionarios públicos, especialmente los del sector de la Educación y la Sanidad.



De hecho, la jornada de movilización ha afectado especialmente a las universidades -cerca de un 30 % han resultado impactadas- y a las escuelas de primaria, donde cerca de un 20 % de los maestros han secundado la huelga, según datos del Gobierno francés.



El Ministerio de Enseñanza Superior cifró en 51 de los 184 centros universitarios los afectados por la jornada de protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de la educación y la sanidad.



Datos rebatidos por la asociación de la Unión Estudiantil, que, en un comunicado, aseguró que resultaron afectadas "una de cada dos universidades" y hubo "más de 50 campus bloqueados".



Dentro del personal docente, el ministerio de Educación anunció que en las escuelas pre-escolares y de primaria un 19,14 % de los maestros hicieron huelga, mientras que en secundaria fueron el 13,53 %.



Según los datos de Educación, 80 institutos estuvieron bloqueados este jueves por las convocatorias de movilización y huelga, es decir, solo el 2,2 % de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran los centros afectados en un millar de los 3.700 existentes.