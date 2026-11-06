Despliegan vigilancia por San Luis-Juárez
El operativo incluye control de accesos y atención de emergencias dentro y fuera del estadio.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado desplegó el Operativo Estadio Seguro con motivo del encuentro entre Atlético de San Luis y FC Juárez, en coordinación con autoridades municipales y cuerpos de emergencia.
La dependencia informó que elementos de la Guardia Civil Estatal realizan labores de vigilancia dentro y fuera del estadio, además de apoyar el control de accesos y brindar acompañamiento a la afición local y visitante.
El dispositivo contempla atención médica, labores de protección civil y acciones de vialidad para el ingreso y salida de los asistentes.
Las autoridades exhortaron a evitar el ingreso de objetos prohibidos y reportar cualquier emergencia al 911. El comunicado no precisó cuántos agentes participan en el despliegue.
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