Crudo cimenta relación entre Venezuela y EU

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Washington.- Además de una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha dicho poco sobre lo que él llama "EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO" en Venezuela.

Trump afirmó que el acuerdo dará a Estados Unidos una participación en las vastas reservas petroleras de Venezuela, un paso hacia su objetivo de extraer energía del país después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión efectuada en enero, en plena madrugada, y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela formaron una nueva empresa a la que se le otorgaron los derechos sobre vastos yacimientos petroleros sin explotar durante 100 años.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez indicó que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos con un potencial comprobado de 65,000 millones de barriles. Señaló que el acuerdo podría atraer 100,000 mdd illones en inversión a la industria petrolera de Venezuela y generar más de 209,000 mdd en impuestos para Caracas.

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El acuerdo otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa privada, incluida una participación accionaria y derechos para comprar petróleo a precio de costo. Las compras estadounidenses del petróleo se destinarán a las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos junto con el ejército, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente del asunto y habló bajo condición de anonimato.

Algunos venezolanos lo consideran una traición a lo que su gobierno ha declarado repetidamente durante décadas: que los recursos venezolanos son para Venezuela y que los mandatarios no permitirían que el gobierno de Estados Unidos pusiera una mano sobre esos recursos.

Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, lo calificó de "acuerdo vergonzoso". "Los venezolanos no respetarán este acuerdo ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense se lo tomará en serio porque saben que no durará", escribió Hausmann en redes sociales, y agregó que Rodríguez "no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela con un acuerdo de ese tipo".