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Dan 200 años de prisión a líder de secta en Kenia

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Dan 200 años de prisión a líder de secta en Kenia
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      Nairobi, Kenia.- Un tribunal en Kenia condenó este viernes al líder de una secta cristiana a 200 años de prisión por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la llamada "masacre de Shakahola", en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo.

      La jueza Diana Kavedza-Mochache, del Tribunal Superior de la ciudad costera de Mombasa, anunció la sentencia tras declarar culpable de cargos de asesinato el 19 de octubre al pastor Paul Nthenge Mackenzie, líder de la Good News Internacional Ministries (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas), y 28 coacusados.

      El caso se remonta a mediados de 2023, cuando el hallazgo de decenas de fosas comunes en el bosque de Shakahola (más de 320 hectáreas) conmocionó al país, después de que Mackenzie forzara a sus seguidores a someterse a ayunos extremos, hasta la muerte, con la promesa de encontrarse con Jesucristo.

      Mackenzie fundó en 2003 la secta y fue detenido por primera vez en 2017, acusado de radicalización y promoción de ideas extremas, antes de ser liberado.

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      En marzo de 2023, fue arrestado tras la muerte de dos niños por inanición, pero fue liberado provisional, antes de ser detenido en definitiva el 14 de abril .

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