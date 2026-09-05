Declaran nulo el juicio vs. Clancy

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Nueva York.- Un juez federal de EU declaró finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado, y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

La decisión del juez federal Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy.

Clancy, una antigua enfermera, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

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Se abren ahora tres opciones: que la Fiscalía la encause de nuevo, lo que conduce a una repetición del juicio; que la Fiscalía abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.