logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Declaran nulo el juicio vs. Clancy

Por EFE

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Declaran nulo el juicio vs. Clancy
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- Un juez federal de EU declaró finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado, y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

      El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

      La decisión del juez federal Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy.

      Clancy, una antigua enfermera, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se abren ahora tres opciones: que la Fiscalía la encause de nuevo, lo que conduce a una repetición del juicio; que la Fiscalía abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington
        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington

        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington

        SLP

        EFE

        El presidente critica decisión de Corte Suprema sobre aranceles y defiende su poder comercial.

        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.
        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.

        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.

        SLP

        EFE

        La investigación de la DEA en Kentucky reveló una red que enviaba dinero ilícito a México mediante criptomonedas.

        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca
        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca

        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca

        SLP

        El Universal

        El caso genera debate sobre los límites de la intervención electoral en contenidos críticos y humorísticos que involucran a actores políticos.

        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México
        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México

        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México

        SLP

        El Universal

        El embajador Ronald Johnson informó que las muertes por sobredosis en EU bajaron 35% y las incautaciones de drogas aumentaron en México.