Decretan estado de excepción en Bolivia

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La Paz, Bolivia.- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció este sábado la imposición del estado de excepción en Bolivia "para liberar las carreteras del país", tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que demandan su renuncia.

Paz anunció la medida con un mensaje en sus redes sociales y otro televisado, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para "pacificar" el país, que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).

"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", escribió el gobernante en sus redes sociales.

Paz aseguró que esta medida "no pretende quitar la normalidad, sino devolverla", y que su Gobierno mantendrá las puertas "abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe".

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"Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad", agregó.

En el mensaje televisado, Paz explicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten "las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población".

También justificó que cuando comenzaron las protestas, decidió "dialogar antes de confrontar", en un intento por diferenciar a los sectores con demandas "legítimas" de aquellos que buscaron "transformar una protesta social en una estrategia" de "ruptura democrática constitucional".

"Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo", manifestó el presidenta.

El mandatario lamentó que este "intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento" y generado "perdidas económicas incalculables", por lo que, después de agotar "todas las instancias de diálogo" y lograr acuerdos "con quienes tenían demandas legítimas", decidió declarar el estado de excepción.