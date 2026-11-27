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KARACHI, Pakistán.- Un edificio de seis pisos en construcción se vino abajo el miércoles en Karachi y provocó la muerte de al menos cuatro personas, informaron el jueves las autoridades, mientras los rescatistas buscaban a otras 17 personas que se creen que están atrapadas bajo los escombros.

Se han rescatado a 14 personas heridas del edificio derrumbado en el barrio Baloch Colony de Karachi, indicó el policial local Ammar Awan.

Imágenes de televisión desde el lugar en la ciudad portuaria del sur de Pakistán mostraron a los rescatistas. equipados con uniformes naranjas y cascos, de pie sobre enormes lasas de concreto derrumbadas, entre mampostería rota y soportes de obra enredados.

En un primer momento, los rescatistas reportaron un deceso, pero durante la noche se recuperaron otros tres cuerpos.

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Nasrullah Abbasi, funcionario del gobierno, dijo que las familias reportaron a 17 personas desaparecidas.

El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, no ofreció una cifra de desaparecidos.

Las autoridades destituyeron el jueves a más de una docena de funcionarios por presunta negligencia, según un comunicado del gobierno.