Desalojan a residentes tras crecida del Éufrates
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RAQQA, Siria.- Los niveles de agua del río Éufrates en el norte y el este de Siria aumentaron durante los últimos dos días, lo que provocó inundaciones, informaron funcionarios el martes, por lo que las autoridades instalaron a los residentes que viven en las orillas a trasladarse tierra adentro.
No había reportes de víctimas por las inundaciones, que han sido poco frecuentes en Siria desde que Turquía construyó represas hace décadas que controlan el caudal del Éufrates hacia Siria e Irak. Las inundaciones afectarán la provincia norteña de Raqqa y la provincia oriental de Deir el-Zour.
Los medios estatales informaron que las inundaciones causaron daños a campos agrícolas, así como a viviendas y negocios en la región, que a principios de este año fueron escenario de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos.
Las inundaciones son el resultado de niveles de lluvia más altos de lo habitual este año, lo que llevó a las autoridades a abrir algunas de las compuertas de la represa del Éufrates para reducir la presión sobre la estructura.
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En las próximas horas, los niveles del agua en el río podrían aumentar unos 2 metros.
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