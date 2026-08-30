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Deslave, aviso para Argentina

Reclaman ante la desprotección de los glaciares

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Deslave, aviso para Argentina
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      Buenos Aires, Arg.- La tragedia en Nepal ha reactivado los reclamos en Argentina contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei, que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y para el agua de la que dependen millones de personas.

      "Los ecosistemas son completamente distintos y no podemos decir que vaya a pasar en Argentina, pero lo que ocurrió en Nepal es una advertencia de lo que está pasando a nivel mundial con los glaciares y su retroceso, un fenómeno que ya se da en Argentina", dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.

      Argentina, donde hay 16,968 cuerpos de hielo que cubren 8,484 kilómetros cuadrados, reconoció en 2024 de manera oficial que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Perito Moreno, declarado en 1981 Patrimonio de la Humanidad.

      El país suramericano fue pionero en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley de protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, pero la reforma de esta legislación ha añadido la presión de actividades extractivistas a los efectos que ya causa el cambio climático sobre los glaciares.

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      "Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos", afirmó Cristian Fernández, coordinador de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

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