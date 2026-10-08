Detienen a acusado de lavado en Quito

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QUITO.- Agentes de la policía capturaron el miércoles a un hombre identificado como jefe de una facción del grupo criminal Los Lobos, quien está acusado de lavar más de dos millones de dólares producto de actividades como el narcotráfico y la extorsión, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Tras 12 meses de investigaciones, agentes de la policía y la fiscalía detuvieron a Jonathan Obed Cepeda Reza, alias "El Parce", a quien se considera líder de una estructura que actuaba en las provincias de Pichincha —cuya capital es Quito—, Tungurahua, Cotopaxi y Santa Elena, explicó el funcionario en declaraciones a periodistas.

"Los Lobos" es uno de los grupos criminales más violentos de Ecuador, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, al considerarlo una amenaza regional y debido a que tiene una estrecha relación con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Reimberg indicó que según las investigaciones, Cepeda dirigía "operaciones económicas, blanqueo de capitales y movió más de dos millones de dólares, mediante transferencias y depósitos bancarios". También fue detenida una hermana, supuestamente encargada del abastecimiento de droga en el interior del país, junto a otras nueve personas.

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