MÓNICA ES REINA DEL CDP

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Estados demandan al Dpto. de Justicia

Por AP

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Estados demandan al Dpto. de Justicia

Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, D.C., solicitó a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia retener fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con las acciones de la administración Trump contra la inmigración.

La demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Rhode Island busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían fondos a un estado o beneficiario si este se niega aplicar las leyes de inmigración civil, niega a las autoridades migratorias federales el acceso a instalaciones o no proporciona aviso previo de las fechas de liberación de individuos posiblemente buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su estatus migratorio.

La demanda solicita que se eliminen las condiciones, argumentando que la administración y la agencia están excediendo su autoridad constitucional y administrativa.

La demanda también argumenta que los requisitos no están permitidos ni especificados en la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), y que interferirían con políticas creadas para asegurar que las víctimas y testigos reporten delitos sin temor a la deportación.

Pide UE a Rusia retorno de niños ucranianos
EFE

El Salvador registra 14 feminicidios este año
Dispara agente de EU vs. paisano
Mexicano en California se resiste a revisión y fue atacado

Buscan sobrevivientes de deslaves en Pakistán
