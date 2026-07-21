Trump autoriza vuelos directos a Líbano tras 40 años de suspensión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo el martes que permitirá que las aerolíneas estadounidenses reanuden los vuelos directos a Líbano, más de 40 años después de que Estados Unidos suspendiera la ruta.

Los vuelos directos entre Estados Unidos y Líbano fueron suspendidos en 1985 por el gobierno del presidente Ronald Reagan tras el secuestro del vuelo 847 de TWA.

"Ordeno a mi Administración que permita que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente a Líbano para que los estadounidenses puedan visitar fácilmente esta hermosa tierra", dijo Trump en una publicación en redes sociales tras reunirse horas antes con el presidente libanés Joseph Aoun.

Durante una reunión con Aoun, sostenida el martes en la Casa Blanca, Trump prometió ayudar a Líbano "mucho". El mandatario libanés llegó a Washington para impulsar una calma duradera tras meses de guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad

Estados Unidos ha impulsado la paz en Líbano, pero se ha visto cada vez más distraído por una nueva ronda de escalada en la guerra en Irán, que ha desestabilizado gran parte de Oriente Medio. Trump dijo recientemente que tenía poco interés en sostener conversaciones con el líder de Irán para poner fin a la guerra, al menos por ahora.

Líbano e Israel han mantenido inusuales conversaciones directas mediadas por Washington. La visita de Aoun a la Casa Blanca fue la primera de un presidente libanés desde 2009.

"Ha sido un lugar y un país muy maltratado y vamos a hacer que sea tratado adecuadamente y tratado con el respeto que merece", dijo Trump a Aoun durante una reunión que concluyó la visita de cuatro días del líder libanés a Washington. "Vamos a ayudarlo mucho", dijo, sin dar detalles concretos.

Líbano espera que las conversaciones en Washington deriven en la retirada de las tropas israelíes de amplias zonas del sur del país que actualmente ocupan, y en que el ejército libanés reciba apoyo para ejercer el control total en áreas antes dominadas por combatientes de Hezbollah.

"Están en proceso de hacerlo. Están en proceso de redesplegarse", dijo Trump sobre la retirada total del ejército israelí de Líbano, pero no dio más detalles.

"Su visión es la paz", le dijo Aoun a Trump, y la calificó como el "legado" del republicano.

El presidente estadounidense respondió bromeando: "Estoy de acuerdo con eso" y dijo que Aoun era apuesto y que "sabe cómo llegar a mí", y añadió: "Ahora puede tener cualquier cosa".

¿Cómo ocurrió la implementación de la zona piloto?

Líbano e Israel anunciaron un "acuerdo marco" el 26 de junio, que establece un plan para la retirada de las fuerzas israelíes y el desarme de Hezbollah, que durante décadas tuvo una fuerte presencia en el sur de Líbano. La implementación del acuerdo debía comenzar en pequeñas "zonas piloto".

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes que habían comenzado las operaciones en tres aldeas de una zona piloto. Dos de ellas —Froun y Srifa— no estaban bajo control militar israelí desde el inicio, y el ejército libanés ya tenía presencia allí, mientras que las fuerzas israelíes se encontraban en una parte de la tercera aldea, Zawtar al-Gharbieh.

El ejército israelí afirmó que "ajustará su postura de fuerzas en una de las áreas piloto para permitir que las Fuerzas Armadas libanesas lleven a cabo su misión", sin precisar el lugar.

El ejército libanés indicó el martes que había comenzado a desplegar tropas en Zawtar al-Gharbieh.

En el acuerdo del 26 de junio también se establecen pasos hacia un eventual acuerdo de paz entre Israel y Líbano. Los dos países nunca han mantenido vínculos diplomáticos formales y nominalmente han estado en estado de guerra durante casi 80 años desde la creación de Israel.

Trump señaló el martes sobre Líbano: "Hay un problema con Hezbollah" y sugirió que él personalmente podría hablar con el grupo armado si Aoun quería que lo hiciera. También volvió a plantear la idea de que Siria intervenga para combatir a Hezbollah, aunque no se comprometió plenamente a ello.

Un concepto así sería muy impopular en Líbano y podría avergonzar a Aoun.

Confusión sobre la implementación de la zona piloto

Hasta el martes, seguía sin estar claro si las tropas israelíes realmente se retiraron de algún territorio. Un funcionario militar libanés dijo que el ejército libanés no estaba seguro de si las fuerzas israelíes habían estado en Zawtar al-Gharbieh antes del martes, pero que estaban en áreas adyacentes y abrirían fuego contra cualquiera que intentara entrar.

Y un funcionario militar israelí dijo que las fuerzas israelíes no habían estado en Zawtar al-Gharbieh "desde hace bastante tiempo" y que "no nos retiramos de allí". Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares.

Aun así, las zonas piloto tuvieron un comienzo accidentado.

El ejército libanés dijo que las tropas israelíes dispararon el martes cerca de un área donde se estaban desplegando. El ejército israelí dijo que varios soldados libaneses habían entrado en un área que no era parte de la zona piloto y que las tropas israelíes dispararon tiros de advertencia al aire.

El ejército libanés puso en duda lo anterior, diciendo que sus soldados estaban dentro de la zona piloto cuando las tropas israelíes abrieron fuego. Instó a Israel a resolver las disputas a través de "canales establecidos de coordinación y comunicación, en lugar de recurrir a la agresión".

El alcalde de una aldea se muestra cauteloso

Abed Ezzeldine, alcalde de Zawtar al-Gharbieh, esperaba que el ejército libanés le dijera si es seguro que los residentes desplazados revisen sus hogares.

Dijo que los civiles entrarían, pero "sólo para revisarla y ver cómo están las cosas y luego nos iremos".

"No podemos quedarnos porque la infraestructura está completamente dañada y las casas han sido demolidas. Ellos (los israelíes) han destruido las calles", añadió.

El ejército libanés incrementó la semana pasada su presencia en algunas de las zonas que se prevé serán incluidas en la zona piloto, con tropas patrullando e instalando puestos de control.

Rubio dice que EEUU seguirá apoyando el acuerdo marco

Aoun se reunió el domingo con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que Washington seguirá respaldando el acuerdo libanés y apoyará su plena implementación. Rubio calificó el encuentro de "muy positivo" y advirtió que Líbano "nunca estará plenamente en paz" mientras no se resuelva el asunto de Hezbollah.

"¿Cómo se reemplaza a Hezbollah? Se les derrota y se les reemplaza con un gobierno lo suficientemente fuerte como para ser la única fuerza armada del país", dijo Rubio.

En Líbano, los escépticos temen que una confrontación militar con Hezbollah pueda desembocar en una guerra civil.

Funcionarios del gobierno han pedido inversiones en la maltrecha infraestructura del país para fortalecer al Estado debilitado, algo que Rubio reiteró.

Israel planea una presencia a largo plazo

Funcionarios israelíes, por su parte, han dicho que planean mantener tropas a largo plazo en una "zona de seguridad" en el sur de Líbano.

Hezbollah ha desestimado las conversaciones directas facilitadas por Estados Unidos y, en cambio, ha respaldado las conversaciones de Washington con su aliado y principal patrocinador, Irán, para poner fin a su guerra, lo que también incluye terminar la guerra en Líbano como condición.

El gobierno libanés llegó al poder tras una campaña reformista a comienzos de 2025, prometiendo desarmar a todos los grupos no estatales, incluido Hezbollah, al que culpa de haber arrastrado al país a otra guerra con Israel en marzo, cuando el grupo armado disparó varios cohetes hacia el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Sin embargo, el liderazgo de Beirut ha sido crítico con la posterior invasión terrestre y la masiva campaña de Israel aérea en el país, en la que murieron más de 4.000 personas y otros 1,2 millones fueron desplazadas.

Mientras lidia con una marcada oposición política de Hezbollah y de aliados dentro de un país profundamente dividido, las autoridades libanesas insisten en que la retirada israelí y el apoyo financiero internacional para el ejército libanés, falto de liquidez, son cruciales para una solución de seguridad sostenible.