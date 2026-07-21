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Amparo detiene obra de Seduvop

Ejidatarios suspenden ampliación del Bulevar Río Santiago; pretenden una indemnización

Por Flor Martínez

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Amparo detiene obra de Seduvop
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      La obra de ampliación y canalización del Río Santiago que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) permanece detenida desde hace casi un año debido a un amparo federal promovido por el ejido Palma de la Cruz, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Octaviano Velázquez Castro.

      Conflicto legal y reclamación del ejido

      El funcionario municipal explicó que los ejidatarios solicitaron a la dependencia una indemnización, ya que aseguraron que un tramo que se pretende intervenir como parte del proyecto es propiedad de este ejido.

      El contrato de la obra alcanzó mil 025.9 millones de pesos.

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      Velázquez Castro detalló que, aunque el cauce original del Río Santiago atravesaba terrenos cercanos a la Facultad de Agronomía, posteriormente, en administraciones anteriores, el cauce fue desviado con autorización del ejido para evitar afectaciones a la institución educativa; sin embargo, con el inicio del proyecto de pavimentación y canalización, los ejidatarios solicitaron el pago de la superficie que sería utilizada de manera permanente.

      Seduvop rechaza indemnización y riesgo de inundaciones

      Sin embargo, la Seduvop rechazó la petición al considerar que se trata de una obra de beneficio colectivo, por lo que los ejidatarios promovieron un amparo federal que tiene paralizados los trabajos.

      Indicó que el tramo en disputa comprende entre cuatro y ocho hectáreas, ubicadas desde Palma de la Cruz hasta las inmediaciones del puente de la Facultad de Agronomía, por lo que será necesario un proceso de negociación para destrabar el conflicto.

      No obstante, advirtió que mientras la obra permanezca suspendida existe un riesgo importante de inundaciones durante la temporada de lluvias, principalmente para la comunidad Palma de la Cruz.

      Señaló que el cauce presenta acumulación de azolve y basura, además de estructuras provisionales derivadas de la obra que pueden obstruir el paso del agua, situación que pondría en riesgo a esta zona rural.

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