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Localiza FGR otra megabodega de "huachicol"; asegura 174 mil litros

En el lugar encontraron tanques, pipas y hasta un despachador clandestino

Por Redacción

Julio 21, 2026 02:10 p.m.
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Fotos: FGR

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      En atención a una denuncia anónima, recibida en la guardia de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, la Fiscalía General de la República (FGR) inició las indagatorias y obtuvo autorización para ejecutar un cateo en un predio ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín, San Juanico el Grande, en San Luis Potosí.

      En la denuncia, ciudadanos refirieron que, en el interior de las instalaciones de una empresa almacenaban diésel en un tanque y en pipas, al parecer sin contar con los permisos correspondientes, pues el producto lo movían en la noche para no evidenciar a las pipas de la empresa; además, informaron que con frecuencia ingresaban pipas durante el día a efecto de descargar y cargar el combustible.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), llevó a cabo el operativo de manera conjunta con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos especializados de la institución, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral.

      En el lugar, las autoridades aseguraron una pipa con aproximadamente 27 mil litros de diésel, dos tractocamiones acoplados a dos tanques (Full) uno con aproximadamente 63 mil 500 litros y otro con 67 mil litros de probable diésel, un tanque horizontal con capacidad de 50 mil litros, con aproximadamente 16 mil 500 litros de diésel; un tanque con aproximadamente cuatro mil litros de Urea, un módulo despachador con una manguera, una bomba con dos mangueras, cinco equipos de cómputo y 19 documentos diversos.

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      Fotos: FGR 

      También quedaron en resguardo otros 102 vehículos (pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys) y el inmueble, los cuales, junto con los demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de posesión, comercialización y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

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