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Menor se citó con hombre al que terminó amenazando

La víctima denunció que el adolescente le exigió dinero y amenazó con difundir imágenes falsas; fue asegurado en la colonia San Felipe, en Soledad.

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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      Un adolescente de 16 años fue arrestado en Soledad por oficiales de la Guardia Civil Municipal, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión y portación de arma prohibida.

      Los oficiales atendieron un reporte ciudadano, trasladándose a la colonia San Felipe, donde se entrevistaron con un hombre que refería haber sido presuntamente extorsionado por un joven que conoció en una app de citas.

      De acuerdo con el reportante, el adolescente de 16 años, habría acudido a su domicilio portando un arma punzocortante para exigirle dinero y amenazarlo de difundir presuntas imágenes falsas donde se le involucraba. Por lo anterior y asegurando temer por su seguridad, la víctima solicitó el apoyo de los oficiales.

      El adolescente fue ubicado frente al domicilio de la víctima, donde fue inspeccionado por los oficiales debido a los señalamientos en su contra, encontrándose en flagrancia un arma blanca y un teléfono celular entre sus pertenencias, los cuales quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

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