Video | Explosión de pipa colapsa tráfico en carretera 57
Fue después de un choque con tráiler; la circulación permaneció a vuelta de rueda en dirección de Querétaro a San Luis
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La circulación sobre la carretera federal 57 continúa severamente afectada la mañana de este martes 21 de julio, luego del choque y explosión de una pipa que transportaba diésel en el municipio de Santa María del Río.
El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del lunes, a la altura del kilómetro 148, en la zona conocida como la Curva del Cerrito, cerca de la comunidad del mismo nombre.
De acuerdo con los reportes, un tráiler y la pipa estuvieron involucrados en el percance, lo que provocó el cierre de la circulación en dirección de Querétaro hacia San Luis Potosí.
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Durante la mañana de este martes, las autoridades continuaban con las maniobras para retirar las unidades y liberar la vía. Para tratar de desfogar el tránsito, fue habilitado un tramo de la carretera México para operar temporalmente en doble sentido.
Pese a esta medida, el tráfico permanece a vuelta de rueda y se reportan tiempos de traslado considerablemente mayores.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas salir con anticipación, reducir la velocidad, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas del accidente.
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