Donald Trump desafía a la OTAN con sus amenazas a Groenlandia

BRUSELAS (AP) — El reciente conjunto de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Groenlandia plantea un desafío nuevo, potencialmente inédito y quizás incluso existencial para la OTAN, una alianza centrada en amenazas externas que ahora podría enfrentar una confrontación armada en la que intervenga su miembro más poderoso.

La Casa Blanca dice que el gobierno evalúa "opciones" que podrían incluir la acción militar para tomar el control de la isla, que cuenta con una ubicación estratégica y una abundancia de minerales, además de ser una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN.

El renovado interés de Trump en Groenlandia podría poner en riesgo el futuro de la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea que representaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La alianza suele centrarse en amenazas como las de Rusia o grupos terroristas internacionales. No funcionaría sin el liderazgo y el poderío militar de Estados Unidos.

La OTAN, la organización de seguridad más grande del mundo, se construyó sobre un voto al estilo de "Los Tres Mosqueteros", según el cual, un ataque a cualquiera de sus miembros será respondido por todos ellos. Esa garantía de seguridad, consagrada en el Artículo 5 de su tratado fundacional, ha mantenido a Rusia lejos del territorio aliado durante décadas.

Pero en una organización que opera por unanimidad, el Artículo 5 no funciona si un miembro ataca a otro.

Aliados y vecinos incómodos como Grecia y Turquía han hostigado mutuamente a sus fuerzas militares y se han disputado fronteras durante décadas. Pero los pasados enfrentamientos internos nunca han planteado el tipo de amenaza a la unidad de la OTAN que surgiría de una toma estadounidense de Groenlandia.

En una publicación hecha el miércoles en redes sociales, Trump dijo que "RUSIA Y CHINA NO TIENEN MIEDO DE LA OTAN SIN ESTADOS UNIDOS". Pero agregó: "Siempre estaremos ahí para la OTAN, aun si ellos no estén ahí para nosotros".

Una advertencia de la Casa Blanca

El martes, Washington llevó sus amenazas hacia Groenlandia a un nuevo nivel, emitiendo una declaración oficial en la que insistía en que Groenlandia es "una prioridad de seguridad nacional" y se negaba a descartar el uso de la fuerza militar.

"El presidente y su equipo analizan una serie de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior, y por supuesto, utilizar al ejército de Estados Unidos siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", decía.

Ian Lesser, miembro distinguido del grupo de analistas German Marshall Fund de Estados Unidos y experto en la OTAN, describió la declaración de la Casa Blanca como "muy impactante".

"Es un evento de baja probabilidad, pero de altas consecuencias si llegara a suceder. Sin embargo, las probabilidades han cambiado y, por lo tanto, se vuelve más difícil simplemente descartar esto como una fanfarronería de la Casa Blanca", dijo.

La declaración se produjo después de que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España defendieran la soberanía de Groenlandia, junto con Dinamarca, cuyo derecho a la isla fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX.

"Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", dijeron los líderes el martes en una declaración conjunta. Canadá, que se encuentra frente a la costa occidental de una isla que ha sido crucial para la defensa de América del Norte desde la Segunda Guerra Mundial, también expresó su apoyo.

La propia OTAN sigue siendo reacia a decir algo que pueda molestar a su miembro principal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que la amenaza de Estados Unidos debe tomarse en serio, particularmente después de que Trump ordenara la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en una incursión nocturna, y que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control de la isla podría significar el fin de la OTAN.

A la pregunta de si Frederiksen tenía razón al decir que un ataque estadounidense a otro país de la OTAN significa que "todo se detiene", un funcionario de la alianza respondió: "La OTAN no especula sobre hipótesis".

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el protocolo de la OTAN prohíbe el uso de su nombre, prefirió señalar la importancia estratégica de Groenlandia.

"El Ártico es una región importante para nuestra seguridad colectiva, y la OTAN tiene un claro interés en preservar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en el alto norte", afirmó. "Juntos nos aseguramos de que toda la alianza esté protegida".

El interés de Trump en Groenlandia también amenaza con desestabilizar la alianza en un momento en que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania entran en una etapa crucial, distrayendo a sus miembros de sus esfuerzos por apoyar a Kiev y proporcionarle garantías de seguridad.

Maria Martisiute, analista de defensa del grupo de analistas European Policy Center, advirtió que la credibilidad de la OTAN está en juego.

Cuando un miembro principal de la alianza socava a otro miembro, perjudica "la cohesión y la credibilidad de la OTAN, y solo sirve a nuestros adversarios como Rusia y China", dijo.

La tensión surge después de que los líderes de la OTAN accedieran a las demandas de Trump

El verano pasado, los líderes de la OTAN se unieron detrás de la demanda de Trump de que aumentaran el gasto en defensa. Aparte de España, acordaron invertir la misma cantidad per cápita que Estados Unidos en el plazo de una década.

Justo antes de Navidad, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió a Trump como un salvador.

"Creo fundamentalmente que, gracias a Donald J. Trump, la OTAN es más fuerte de lo que nunca fue", dijo Rutte a la BBC. "La OTAN nunca ha sido tan fuerte como en este momento desde la caída del Muro de Berlín".

Sin embargo, en un discurso de fin de año en Alemania destinado a movilizar a los ciudadanos europeos detrás del gasto en defensa, Rutte advirtió que Rusia podría atacar en otro lugar de Europa dentro de unos años si ganara en Ucrania.

"El conflicto está en nuestra puerta", dijo el ex primer ministro holandés. "Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa, y debemos estar preparados para la escala de guerra que nuestros abuelos o bisabuelos soportaron".

Lesser dijo que es difícil reconciliar la victoria de Trump en el gasto en defensa con sus planes sobre Groenlandia.

"¿De qué sirve haber revivido la capacidad de la OTAN si ya no es una alianza política funcional?", preguntó. Si ocurre esa ruptura, "es un regalo para Moscú, y es un regalo para Beijing".