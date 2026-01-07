Menor de 13 años da a luz en Hospital de la Mujer en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 7 (EL UNIVERSAL).- Una

en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, fue reportada en horas recientes como, al igual que su hijo, informaron fuentes oficiales.La paciente, que oficialmente aparece con 11 años de edad, porque fue inscrita dos años después de su nacimiento, fue ingresada al hospital, el viernes 2 de enero, acompañada de familiares.La adolescente tenía unde gestación de acuerdo "con el último ciclo menstrual ", consignó el dato clínico.Las fuentes abundaron que después de su ingreso al Hospital de la Mujer, la menor presentó "efectivo, así como tos, disnea y saturación de oxígeno de 76 por ciento."Ante esa situación, se realizó manejo avanzado de la vía aérea y resolución del embarazo vía", precisaron.El 3 de enero fue ingresada al Hospital de las Culturas, ubicado también en San Cristóbal de las Casas, para tratamiento en el área de terapia intensiva.Ahí se le diagnosticó "en la comunidad yinmediato", con base en el protocolo vigente, y se notificó al agente del ministerio público por tratarse de una menor de edad.Se informó además que la paciente se encuentra hospitalizada en el servicio de medicina interna del Hospital de las Culturas, "ya extubada, en tratamiento poren la comunidad; su salud es reportada como delicada".Mientras que el recién nacido "masculino, conde 33.3 semanas por método de capurro, peso adecuado para la, sigue ingresado en el Hospital de la Mujer, con reporte dey con suministro de oxígeno a "flujo libre", se indicó.El fin de semana, el área dedel Hospital acudió ante lapara denunciar los hechos, además de pedir que se localice a la familia y conocer por qué lavivía con un joven de 18 años, quien sería su pareja.Después de que ingresó laal Hospital, el joven no se ha presentado a preguntar sobre su estado de salud.Un funcionario dio a conocer que será elque aporte información en el transcurso de este miércoles, para conocer el estado de salud de la