Menor de 13 años da a luz en Hospital de la Mujer en Chiapas
Una menor de 13 años dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, presentando complicaciones de salud tanto ella como su hijo recién nacido.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 7 (EL UNIVERSAL).- Unamenor de 13 años , que dio a luz
en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, fue reportada en horas recientes como delicada de salud, al igual que su hijo, informaron fuentes oficiales.
La paciente, que oficialmente aparece con 11 años de edad, porque fue inscrita dos años después de su nacimiento, fue ingresada al hospital, el viernes 2 de enero, acompañada de familiares.
La adolescente tenía un embarazo de 34 semanas de gestación de acuerdo "con el último ciclo menstrual ", consignó el dato clínico.
Las fuentes abundaron que después de su ingreso al Hospital de la Mujer, la menor presentó "trabajo de parto efectivo, así como tos, disnea y saturación de oxígeno de 76 por ciento.
"Ante esa situación, se realizó manejo avanzado de la vía aérea y resolución del embarazo vía cesárea por compromiso materno", precisaron.
El 3 de enero fue ingresada al Hospital de las Culturas, ubicado también en San Cristóbal de las Casas, para tratamiento en el área de terapia intensiva.
Ahí se le diagnosticó "neumonía adquirida en la comunidad y puerperio quirúrgico inmediato", con base en el protocolo vigente, y se notificó al agente del ministerio público por tratarse de una menor de edad.
Se informó además que la paciente se encuentra hospitalizada en el servicio de medicina interna del Hospital de las Culturas, "ya extubada, en tratamiento por neumonía adquirida en la comunidad; su salud es reportada como delicada".
Mientras que el recién nacido "masculino, con edad gestacional de 33.3 semanas por método de capurro, peso adecuado para la edad gestacional, sigue ingresado en el Hospital de la Mujer, con reporte de estado de salud delicado y con suministro de oxígeno a "flujo libre", se indicó.
El fin de semana, el área de Trabajo Social del Hospital acudió ante la Fiscalía de Distrito para denunciar los hechos, además de pedir que se localice a la familia y conocer por qué la niña vivía con un joven de 18 años, quien sería su pareja.
Después de que ingresó la niña al Hospital, el joven no se ha presentado a preguntar sobre su estado de salud.
Un funcionario dio a conocer que será el IMSS que aporte información en el transcurso de este miércoles, para conocer el estado de salud de la niña.
