Dos buques de la Marina de EU colisionan en maniobra en el Caribe

NUEVA YORK, EU, febrero 12 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Dos buques de la

este jueves mientras realizaban una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el mar en aguas del, dejando al menos a dos tripulantes con heridas leves, informaron fuentes oficiales y medios internacionales.El incidente ocurrió durante unaentre buques en movimiento, una operación delicada en la que uny undeben navegar muy cerca uno del otro para transferir combustible y suministros.Según el comandante delde Estados Unidos, el buque destructor, de clase Arleigh Burke, y el buque de apoyo rápidosufrieron un impacto mientras se encontraban en esa maniobra, aunque ambos permanecen operativos y continúan navegando con normalidad. Las autoridades señalaron que laaún está bajo investigación.Los dos marineros que resultaron heridos recibierony se encuentran "en", según el comunicado oficial. Este tipo de operaciones en alta mar conllevan elevados riesgos debido a la proximidad de las naves, y ya se han registrado accidentes similares en ejercicios previos.El despliegue de ambos barcos forma parte de laen la región del, que incluye patrullas en ely cerca de Sudamérica en misiones de entrenamiento, apoyo logístico yen un contexto de tensiones internacionales y esfuerzos contra el narcotráfico.Eles una zona de tránsito clave para la Marina estadounidense dentro del área de responsabilidad del, que supervisa operaciones en América Latina y elEn los últimos años,ha incrementado su presencia naval en la región con misiones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, ejercicios conjuntos con fuerzas aliadas y despliegues disuasivos en un contexto de mayorcon potencias como China y Rusia, que también han buscado ampliar su influencia en el hemisferio occidental.Laha enfrentado en la última década variosque derivaron ende protocolos de navegación y entrenamiento, especialmente tras colisiones ocurridas en el Pacífico occidental en 2017 que dejaron víctimas fatales y provocaron investigaciones a alto nivel.Desde entonces, elha reforzado losy seguridad en maniobras complejas como el, considerado uno de los procedimientos más exigentes para las tripulaciones.