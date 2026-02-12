Dos buques de la Marina de EU colisionan en maniobra en el Caribe
El incidente ocurre en el marco de la presencia naval estadounidense en el Caribe, en misiones de seguridad y apoyo logístico.
A
NUEVA YORK, EU, febrero 12 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Dos buques de laMarina de Estados Unidoscolisionaron este jueves mientras realizaban una
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
operación de reabastecimiento en el mar en aguas del Caribe, dejando al menos a dos tripulantes con heridas leves, informaron fuentes oficiales y medios internacionales.
El incidente ocurrió durante una maniobra de reabastecimiento entre buques en movimiento, una operación delicada en la que un destructor escolta y un buque de apoyo logístico deben navegar muy cerca uno del otro para transferir combustible y suministros.
Según el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el buque destructor USS Truxtun, de clase Arleigh Burke, y el buque de apoyo rápido USNS Supply sufrieron un impacto mientras se encontraban en esa maniobra, aunque ambos permanecen operativos y continúan navegando con normalidad. Las autoridades señalaron que la causa del choque aún está bajo investigación.
Los dos marineros que resultaron heridos recibieron atención médica y se encuentran "en condición estable", según el comunicado oficial. Este tipo de operaciones en alta mar conllevan elevados riesgos debido a la proximidad de las naves, y ya se han registrado accidentes similares en ejercicios previos.
El despliegue de ambos barcos forma parte de la presencia naval estadounidense en la región del Comando Sur, que incluye patrullas en el Caribe y cerca de Sudamérica en misiones de entrenamiento, apoyo logístico y operaciones de seguridad marítima en un contexto de tensiones internacionales y esfuerzos contra el narcotráfico.
El Caribe es una zona de tránsito clave para la Marina estadounidense dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que supervisa operaciones en América Latina y el Caribe.
En los últimos años, Washington ha incrementado su presencia naval en la región con misiones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, ejercicios conjuntos con fuerzas aliadas y despliegues disuasivos en un contexto de mayor competencia geopolítica con potencias como China y Rusia, que también han buscado ampliar su influencia en el hemisferio occidental.
La Marina de Estados Unidos ha enfrentado en la última década varios incidentes marítimos que derivaron en revisiones internas de protocolos de navegación y entrenamiento, especialmente tras colisiones ocurridas en el Pacífico occidental en 2017 que dejaron víctimas fatales y provocaron investigaciones a alto nivel.
Desde entonces, el Pentágono ha reforzado los estándares de supervisión y seguridad en maniobras complejas como el reabastecimiento en el mar, considerado uno de los procedimientos más exigentes para las tripulaciones.
no te pierdas estas noticias
Dos buques de la Marina de EU colisionan en maniobra en el Caribe
SLP
El Universal
El incidente ocurre en el marco de la presencia naval estadounidense en el Caribe, en misiones de seguridad y apoyo logístico.
Llegan buques mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba
SLP
El Universal
Son más de 800 toneladas y están pendientes mil 500 por enviar, dijo la SRE
Rusia ralentiza WhatsApp por violaciones legales
SLP
El Universal
Dmitry Peskov afirmó que el servicio se desbloqueará si Meta cumple con la ley rusa.