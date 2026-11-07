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Dos muertos en choque de autobús en Francia

Por EFE

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Dos muertos en choque de autobús en Francia
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      París, Fra.- Una niña de 7 años y un joven de 18 fallecieron este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, que se saldó también con tres heridos en situación crítica y una veintena menos graves.

      El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse y transportaba a 49 personas -entre ellas a 15 menores-, se salió de la carretera y chocó violentamente contra un árbol sobre las 7 hora local.

      El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, colgó en X un mensaje de condolencias a los afectados: "Mis pensamientos están con sus familias y allegados, así como con todas las personas afectadas por esta tragedia. Mi agradecimiento a los bomberos, a los equipos médicos y a las fuerzas de seguridad movilizados sobre el terreno para socorrer a las víctimas".

      El conductor del autobús explicó a las autoridades que se durmió al volante, informó la fiscal de Bourg-en Bresse, Karine Malara.

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      El joven, de 26 años y que también resultó herido en el siniestro, ha sido puesto bajo custodia policial, después de que las autoridades estimasen que sus heridas en las piernas permitían un primer interrogatorio.

      La Fiscalía de Bourg-en-Bresse abrió ayer una investigación por homicidio vial. El accidente causó también tres heridos en estado crítico.

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