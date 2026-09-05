Dron ruso impacta sede de seguridad
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Kiev, Ucrania.- Un dron ruso impactó la sede del servicio de seguridad de Ucrania en el centro de Kiev, informó el viernes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski antes de las conversaciones con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra.
La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. Rusia ha estado utilizando recientemente drones rápidos, propulsados por reactores, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida diaria en Kiev.
La sede del servicio de seguridad, cerca de la histórica Catedral de Santa Sofía y hoteles internacionales, está entre las agencias que llevan a cabo operaciones ofensivas dentro del territorio ruso. Doce personas resultaron heridas en el ataque del viernes, afirmaron autoridades locales.
"El dron fue dirigido deliberadamente a la oficina central del SBU en ese edificio", dijo Zelenski el viernes.
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Zelenski escribió en Telegram que el jefe interino de seguridad, Oleksandr Poklad, le informó sobre una respuesta, incluidos posibles objetivos.
El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó el ataque del viernes como una "gran escalada" que registró al tiempo que las posibles conversaciones de paz cobraban impulso.
"Moscú lanzó este ataque durante un renovado impulso por la paz, dejando al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia", dijo.
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