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BUNIA, RDC.- El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de la República Democrática del Congo, superó los 12.000 casos confirmados, según mostraron datos gubernamentales el jueves, en un momento en que los combates entre rebeldes y el ejército frenan los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia y casi la mitad de las 12.021 personas que se confirmó que contrajeron la fiebre hemorrágica ha muerto, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud. También es el más mortífero de los 17 brotes del Congo y va camino de superar el número de caída por el brote de África Occidental que mató a 11.000 personas entre 2014 y 2016.

El brote declarado en mayo es causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna o tratamiento aprobados. Los equipos de respuesta luchan contra el conflicto armado, las malas carreteras y la violencia de los residentes avivada por la desconfianza y la desinformación.

El ébola se propaga a través del contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas que están enfermas o han muerto por la enfermedad. Contener el brote requiere identificar y tratar rápidamente a los pacientes en aislamiento, vigilar a las personas que pueden haber estado expuestas y enterrar a los muertos de forma segura.

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Los combates entre el ejército y los rebeldes de la Convención para la Revolución Popular (CRP) se reanudaron el jueves por la mañana en Iga-Barrière, una ciudad minera a unos 25 kilómetros (15 millas) al norte de Bunia, lo que provocó nuevas oleadas de desplazamientos hacia la ciudad. Bunia es la capital de la provincia nororiental de Ituri y un importante centro para la respuesta al ébola.