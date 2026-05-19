Ébola mata a 116 en la RDC

Kinsasa, RDC.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de "116 muertes" sospechosas por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri, que ha afectado a dos nuevas zonas en el este congoleño.

"La epidemia ya ha causado la muerte de 116 personas", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de la RDC y ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, quien añadió que se han detectado casos en las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri.

"Esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población", señaló el portavoz gubernamental.

El pasado sábado, el Gobierno de la RDC declaró oficialmente el estado de emergencia y envió siete toneladas de suministros, con el apoyo de sus socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como personal sanitario, para reforzar la zona.

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De momento, ni la OMS ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye un caso importado en Uganda.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

Autoridades sanitarias de EU confirmaron que un estadounidense contrajo ébola en la República Democrática del Congo, golpeada por un brote del virus, y las autoridades buscan evacuarlo hacia Alemania, donde recibirá tratamiento para la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informaron que el ciudadano comenzó a presentar síntomas de la enfermedad durante el fin de semana y dio positivo por el patógeno este domingo.

Pese a que los CDC no revelaron de manera oficial la identidad ni detalles sobre la persona infectada, la organización cristiana Serge, fundada en Pensilvania (EE.UU.), indicó que se trata del misionero y doctor Peter Stafford, radicado en Bunia (RD Congo) desde 2023.

Por otra parte, se informó que Estados Unidos restringirá la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del ébola.

En concreto, Estados Unidos suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días.