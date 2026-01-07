EEUU incauta buques para controlar el petróleo venezolano

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump buscó el miércoles afianzar su control sobre el petróleo venezolano, incautando un par de buques sancionados y anunciando la relajación de algunas sanciones para permitir la venta del combustible a nivel mundial.

El gobierno estadounidense tiene la intención de controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial tras derrocar al presidente Nicolás Maduro en una redada sorpresa nocturna, con el Departamento de Energía diciendo que el "único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela" será a través de canales aprobados consistentes con la ley estadounidense y los intereses de seguridad nacional. Tal control sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo podría dar a la administración Trump un dominio sobre el suministro petrolero mundial capaz de influir en los precios.

Las incautaciones de los petroleros en el Atlántico Norte y el Mar Caribe reflejan la determinación de la administración republicana de hacer cumplir un embargo petrolero existente sobre Venezuela luego que Trump prometiera que Estados Unidos "gobernará" al país sudamericano.

Hablando con periodistas en el Capitolio, el secretario de Estado Marco Rubio sugirió que el petróleo de los buques se vendería como parte del acuerdo anunciado por Trump el martes, bajo el cual Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

"Uno de esos barcos que fue incautado y que tenía petróleo en el Caribe, ¿saben lo que las autoridades interinas están pidiendo en Venezuela?" dijo Rubio. "Quieren que ese petróleo incautado sea parte de este acuerdo. Entienden que la única manera de mover petróleo y generar ingresos sin colapso económico es si cooperan y trabajan con Estados Unidos".

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de Associated Press sobre las incautaciones.

Incautación de dos buques más

El Comando Europeo de Estados Unidos anunció en una publicación en redes sociales que el buque mercante Bella 1 fue incautado en el Atlántico Norte por "violaciones de sanciones estadounidenses". Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.

Luego, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que las fuerzas estadounidenses también tomaron el control del petrolero M Sophia en el Mar Caribe. Noem dijo en una publicación en redes sociales que ambos barcos "o bien atracaron por última vez en Venezuela o estaban en ruta hacia allí".

Los dos barcos tomados el miércoles se unen al menos a otros dos tomados por fuerzas estadounidenses el mes pasado: el Skipper y el Centuries.

El Bella 1 había estado cruzando el Atlántico cerca del Caribe el 15 de diciembre cuando abruptamente cambió su rumbo hacia el norte, en dirección a Europa. El cambio de dirección se produjo días después de la primera incautación de un petrolero estadounidense de un barco el 10 de diciembre, después de que había salido de Venezuela transportando una carga de petróleo.

La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. En cambio, el barco huyó a través del Atlántico. El Comando Europeo de Estados Unidos indicó que un buque de la Guardia Costera había rastreado el barco "de conformidad con una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos".

Fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo libanés Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

Mientras Estados Unidos lo perseguía, el Bella 1 fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles, también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró el miércoles que tenía información sobre ciudadanos rusos entre la tripulación del Marinera.

"Teniendo en cuenta la información entrante sobre ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que la parte estadounidense asegure un trato humano y digno para ellos, respete estrictamente sus derechos e intereses, y no obstaculice su rápido regreso a su patria", sostuvo el ministerio en un comunicado transmitido por las agencias de noticias estatales de Rusia Tass y RIA Novosti.

Por separado, el legislador ruso Andrei Klishas denunció la acción de Estados Unidos como "piratería flagrante".

EEUU relaja algunas sanciones para poder vender petróleo venezolano

Mientras tanto, la administración de Trump está "levantando selectivamente" sanciones para permitir el envío y la venta de petróleo venezolano a mercados mundiales, según un plan publicado el miércoles por el Departamento de Energía.

Las ventas de petróleo comenzarán de inmediato con la venta de 30 a 50 millones de barriles del país sudamericano. El gobierno de Estados Unidos apuntó que las ventas "continuarán indefinidamente", con los ingresos depositados en cuentas controladas por Estados Unidos en "bancos reconocidos globalmente". El dinero se distribuiría a las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela "a discreción" del gobierno de Trump.

Estados Unidos planea autorizar la importación de equipos, piezas y servicios para campos petroleros para aumentar la producción de petróleo de Venezuela, que ha sido de aproximadamente 1 millón de barriles por día. La administración de Trump ha indicado que también invertirá en la red eléctrica de Venezuela para aumentar la producción y la calidad de vida de las personas en Venezuela, cuya economía se ha estado desmoronando en medio de cambios en la ayuda extranjera y recortes a los subsidios estatales, haciendo que las necesidades, incluida la comida, sean inasequibles para millones.

La incautación en el Atlántico Norte

Más temprano el miércoles, sitios de seguimiento marítimo de código abierto mostraron la posición del ahora llamado Marinera entre Escocia e Islandia, viajando hacia el norte.

Sitios web de seguimiento de vuelos mostraron varios aviones U-28A de operaciones especiales estadounidenses aterrizando en el aeropuerto de Wick John O'Groats en el extremo norte de Escocia, antes de volar más al norte hacia Islandia. También se vieron aviones de caza submarinos P8 Poseidon y aviones de reabastecimiento KC-135 dirigiéndose al área cerca del petrolero.

Después de la incautación, el Ministerio de Defensa del Reino Unido aseguró que el ejército británico proporcionó apoyo, incluidos aviones de vigilancia y un barco de apoyo, para la operación. Dijo que su "apoyo habilitador" —incluido el uso de bases del Reino Unido— estaba "en pleno cumplimiento con el derecho internacional".

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, destacó que la acción fue parte de los esfuerzos globales para reprimir la evasión de sanciones.

"Este barco de historial nefasto es parte de un eje ruso-iraní de evasión de sanciones que está alimentando el terrorismo, el conflicto y la miseria desde el Medio Oriente hasta Ucrania", aseveró. "El Reino Unido continuará intensificando nuestra acción contra la actividad de la flota fantasma para proteger nuestra seguridad nacional, nuestra economía y la estabilidad global, haciendo que Gran Bretaña sea segura en casa y fuerte en el extranjero".

El Sophia

La captura del segundo petrolero anunciada el miércoles fue mucho menos prolongada. Un barco llamado M Sophia está en la lista de sanciones de Estados Unidos por mover cargamentos ilícitos de petróleo desde Rusia.

El barco está "navegando en la oscuridad", sin haber transmitido datos de ubicación desde julio. Los petroleros involucrados en el contrabando a menudo apagan sus transpondedores o transmiten datos inexactos para ocultar sus ubicaciones.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, manifestó que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos de superficie para documentar que al menos 16 petroleros habían salido de la costa venezolana desde el sábado, después de que Estados Unidos capturara a Maduro.

El M Sophia está entre esos barcos, dijo Madani, citando una foto reciente que lo muestra en las aguas cerca del Terminal Jose, el principal centro de exportación de petróleo de Venezuela.

Windward, una firma de inteligencia marítima que rastrea tales buques, afirmó en una sesión informativa a periodistas que el M Sophia cargó en el terminal el 26 de diciembre y estaba transportando alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo, un cargamento que valdría alrededor de 108 millones de dólares al precio actual de aproximadamente 60 dólares por barril.