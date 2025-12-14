Egipto revela estatuas colosales restauradas de Amenhotep III en Luxor

LUXOR, Egipto (AP) — Egipto reveló el domingo la renovación de dos colosales estatuas de un destacado faraón en la ciudad sureña de Luxor, el último de los eventos arqueológicos del gobierno que buscan atraer más turistas al país.

Las gigantescas estatuas de alabastro, conocidas como los Colosos de Memnón, fueron reensambladas en un proyecto de renovación que duró aproximadamente dos décadas. Representan a Amenhotep III, quien gobernó el antiguo Egipto hace unos 3.400 años.

"Hoy estamos celebrando, de hecho, la finalización y la erección de estas dos estatuas colosales", declaró Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, a The Associated Press antes de la ceremonia.

Intentos de revivir un templo prestigioso

Ismail comentó que los colosos son de gran importancia para Luxor, una ciudad conocida por sus antiguos templos y otras antigüedades. También son un intento de "revivir cómo se veía este templo funerario del rey Amenhotep III hace mucho tiempo", expresó Ismail.

Amenhotep III, uno de los faraones más destacados, gobernó durante el Nuevo Reino, una época de 500 años que fue la más próspera para el antiguo Egipto. El faraón, cuya momia se exhibe en un museo de El Cairo, gobernó entre 1390 y 1353 a.C., un período pacífico conocido por su prosperidad y grandes construcciones, incluyendo su templo mortuorio, donde se encuentran los Colosos de Memnón, y otro templo, Soleb, en Nubia.

Los colosos fueron derribados por un fuerte terremoto alrededor del año 1200 a.C. que también destruyó el templo funerario de Amenhotep III, apuntó Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades.

Fueron fragmentados y en parte extraídos, con sus pedestales dispersos. Algunos de sus bloques fueron reutilizados en el templo de Karnak, pero los arqueólogos los trajeron de vuelta para reconstruir los colosos, según el Ministerio de Antigüedades.

A finales de la década de 1990, una misión egipcio-alemana, presidida por la egiptóloga alemana Hourig Sourouzian, comenzó a trabajar en el área del templo, incluyendo el ensamblaje y la renovación de los colosos.

"Este proyecto tiene en mente... salvar los últimos restos de un templo que alguna vez fue prestigioso", afirmó Sourouzian.

Un faraón frente al sol naciente

Las estatuas muestran a Amenhotep III sentado con las manos descansando sobre sus muslos, con sus rostros mirando hacia el este, hacia el Nilo y el sol naciente. Llevan el tocado nemes coronado por las dobles coronas y el faldellín real plisado, que simboliza el gobierno divino del faraón.

Otras dos pequeñas estatuas en los pies del faraón representan a su esposa, Tiye.

Los colosos —de 14,5 metros (48 pies) y 13,6 metros (45 pies) respectivamente— presiden la entrada del templo del rey en la orilla occidental del Nilo. Se cree que el complejo de 35 hectáreas (86 acres) es el templo más grande y rico de Egipto y suele compararse con el templo de Karnak, también en Luxor.

Los colosos fueron tallados en alabastro egipcio de las canteras de Hatnub, en el Medio Egipto. Fueron fijados sobre grandes pedestales con inscripciones que muestran el nombre del templo, así como la cantera.

A diferencia de otras esculturas monumentales del antiguo Egipto, los colosos fueron en parte compilados con piezas esculpidas por separado, que fueron fijadas en el núcleo monolítico principal de alabastro de cada estatua, dijo el ministerio.

Ojo en el turismo

La inauguración del domingo en Luxor se produjo solo seis semanas después de la inauguración del Gran Museo Egipcio, la pieza central del intento del gobierno de impulsar la industria turística del país y traer dinero a la economía. El megaproyecto está ubicado cerca de las famosas Pirámides de Giza y la Esfinge.

El sector turístico, que depende en gran medida de los ricos artefactos faraónicos de Egipto, ha sufrido durante años de agitación política y violencia tras el levantamiento de 2011. En los últimos años, el sector ha comenzado a recuperarse después de la pandemia de coronavirus y en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, ambos países son importantes fuentes de turistas que visitan Egipto. "Este sitio será un punto de interés durante años", señaló el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, quien asistió a la ceremonia de inauguración. "Siempre hay cosas nuevas sucediendo en Luxor".

Un número récord de aproximadamente 15,7 millones de turistas visitaron Egipto en 2024, contribuyendo con alrededor del 8% del PIB del país, según cifras oficiales.

Fathy, el ministro, ha dicho que se espera que alrededor de 18 millones de turistas visiten el país este año, con las autoridades esperando 30 millones de visitantes anualmente para 2032.