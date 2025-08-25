logo pulso
Mundo

Ejército nigeriano libera a 76 rehenes

Por AP

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
Abuya, Nigeria.- Al menos 76 rehenes, incluidos niños, han sido liberados después de que el Ejército de Nigeria atacó a milicianos con bombardeos de precisión en el noroeste del país, dijeron las autoridades locales.

Los ataques aéreos se lanzaron sobre objetivos alrededor de la colina Pauwa, ubicada en el área de Kankara del estado de Katsina, en las primeras horas del sábado, afirmó Nasir Mu’azu, el comisionado estatal de seguridad interna, en un comunicado. El asalto aéreo se llevó a cabo buscando un notorio secuestrador.

Los rehenes rescatados incluyen a algunos de los secuestrados durante un ataque a una mezquita en Unguwan Mantau que resultó en la muerte de al menos 50 personas, señaló el comisionado.

“Sin embargo, se lamentó que un niño perdiera trágicamente la vida durante el calvario”, expresó Mu’azu.

En los últimos meses, ha habido un aumento en los ataques a comunidades en las regiones noroeste y centro-norte del país más poblado de África, donde los agricultores a menudo chocan por el acceso limitado a la tierra y el agua. Un ataque el mes pasado en el centro-norte de Nigeria mató a 150 personas.

El conflicto se ha vuelto más mortal en los últimos años, con autoridades y analistas advirtiendo que más pastores están tomando armas más sofisticadas.

