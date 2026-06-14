Ejército se retira del sur de Líbano

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Beirut, Líbano.- El ejército libanés retiró el sábado sus tropas de una base en un pueblo del sur del país luego que las fuerzas israelíes avanzarán en una zona cercana, dijo un oficial militar.

El ejército de Israel aparentemente trata de obtener tantas ganancias como sea posible en caso de que se logre un acuerdo entre EU e Irán para poner fin a la guerra en la región, que probablemente incluya al Líbano.

La salida del cuartel de Kfar Tebnit se produjo cuando el ejército israelí emitió un aviso de evacuación para unas 20 localidades, incluida la ciudad de Nabatiyeh, en el sur, y poblados próximos.

La Agencia Nacional de Noticias, de titularidad estatal, reportó ataques aéreos el sábado contra distintas aldeas cerca de Nabatiyeh, incluyendo uno que mató a dos personas en Deir al-Zahrani. Nabatiyeh fue objeto de bombardeos de artillería el sábado, agregó.

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Un alto cargo militar libanés dijo a The Associated Press que su ejército retiró a sus efectivos del cuartel de Kfar Tebnit tras una incursión israelí en la zona. El oficial, que no ofreció más detalles, habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento.

Es probable que las tropas israelíes intenten capturar la estratégica colina Ali Taher, a las afueras de Kfar Tebnit, desde la que se divisa gran parte de Nabatiyeh y algunas de las carreteras que conectan la ciudad con localidades cercanas.

Las tropas israelíes controlaron la colina Ali Taher durante 18 años hasta que se retiraron de Líbano en mayo de 2000.

El grupo político-paramilitar Hezbollah indicó que sus combatientes perpetraron varios ataques el sábado, incluido uno por la mañana que tuvo como objetivo a tropas israelíes en las afueras de Kfar Tibnit con dos drones.

Israel continúa ocupando amplias franjas del sur de Líbano en su combate con milicianos de Hezbollah, lo que causa víctimas civiles y daños en la infraestructura. Hezbollah, que no forma parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, ha lanzado ataques frecuentes.

Más de 3,700 personas han perdido la vida en Líbano en los últimos combates, según el Ministerio de Salud del país. Además, 30 soldados israelíes y un contratista de defensa han fallecido en el sur del Líbano o cerca, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.