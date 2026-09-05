El compromiso con las Malvinas es absoluto: RU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Londres, Ing.- El Gobierno británico respondió a las palabras del presidente argentino Javier Milei de las últimas horas, en las que volvió a reclamar la soberanía de las islas Malvinas, que el compromiso británico con esas islas "es absoluto e inamovible".

El ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras de Milei -quien amenazó con sanciones a las compañías que operen en tierra o aguas para explotar los recursos naturales de las islas- "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Y recordó la línea clásica oficial británica: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

Con esas palabras, se refiere al referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que la permanencia en el Reino Unido ganó con un 99,8 % de los votos, y solo tres personas votaron en contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las palabras de Milei ocupan las portadas de los portales informativos británicos, que recuerdan además las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que su país podría revisar su postura de tradicional neutralidad sobre esas islas, reclamadas históricamente por Argentina y que causaron en 1982 una guerra entre británicos y argentinos.

Además del ministro de Defensa, una fuente de Downing Street -residencia del primer ministro- minimizó en declaraciones a la BBC las palabras de Milei: "No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales".