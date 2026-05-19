El MV Hondius atraca en Holanda

Rotterdam, Hol.- El crucero afectado por un brote mortal de hantavirus ha llegado al puerto holandés de Rotterdam para su desinfección, poniendo fin a un viaje problemático que puso en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

El MV Hondius transportaba a 25 tripulantes y dos profesionales médicos al llegar al mayor puerto de Europa el lunes por la mañana, después de que los pasajeros desembarcaran la semana pasada en la isla española de Tenerife.

A poca distancia de donde atracó el barco, las autoridades habían instalado contenedores blancos junto al agua, entre una hilera de molinos de viento.

La tripulación entrará ahora en cuarentena, y quienes no puedan ser repatriados de inmediato pasarán su cuarentena en esos contenedores.

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"Por suerte, hasta ahora la tripulación no ha sufrido síntomas", dijo a The Associated Press Yvonne van Duijnhoven, directora de salud pública en Rotterdam. Los tripulantes serán sometidos a pruebas a su llegada y luego semanalmente durante la duración de su cuarentena.

Después de que todos los que están a bordo hayan desembarcado, el buque será descontaminado de acuerdo con las directrices de salud pública holandesa, un proceso que según van Duijnhoven tomará unos tres días.

Unas dos docenas de pasajeros y tripulantes ya están en cuarentena en Holanda, tras llegar allí en una serie de vuelos.