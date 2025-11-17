logo pulso
Suspenden servicios en oficinas de Gobierno

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Suspenden servicios en oficinas de Gobierno

CIUDAD VALLES.- Este lunes no habrá oficinas de Gobierno abiertas, advierte la Tesorería que hasta el martes reanudarán servicios en todas las dependencias.

La jornada de este lunes 17 de noviembre por ser el adelanto de la fecha cívica de asueto del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, no habrá oficinas abiertas en el Ayuntamiento ni en el área de Tesorería, así como tampoco en la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas.

En la Dapas, no habrá tampoco servicio de cobro ni trámites este lunes y aunque los servicios básicos estarán funcionando, en las oficinas no habrá atención a los usuarios, pues el personal gozará de asueto.

Este es el último puente del año, antes de las fiestas decembrinas de fin de año.

