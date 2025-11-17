Rehabilitan pozo de agua en Mesa de Conejos

Para enfrentar la falta de red hidráulica en diversas comunidades del poniente de la capital, autoridades municipales iniciaron la modernización del pozo de agua potable ubicado en Mesa de Conejos, una obra que estará a cargo de la Dirección de Agua del Ayuntamiento y que busca mejorar el suministro en toda la zona de Escalerillas.

El arranque de los trabajos fue informado directamente al comité rural de agua de la comunidad durante una visita realizada este jueves. De acuerdo con los responsables del proyecto, la rehabilitación del pozo pretende incrementar la capacidad de abasto en el mediano y largo plazo, lo que beneficiaría a familias de Mesa de Conejos y también a las localidades cercanas.

Mientras se desarrolla la obra, continúa un operativo de distribución gratuita mediante 12 camiones cisterna, cada uno con capacidad para 20 mil litros. Estas unidades se asignaron en coordinación con el Interapas para atender a las comunidades de Escalerillas, Insurgentes, Mesa de Conejos, Casa Blanca y Pozuelos, donde no existe red de tubería ni cobertura del organismo operador.

El suministro se realiza con dos modalidades: entrega directa en los domicilios y llenado de depósitos comunitarios de 10 mil litros, colocados en puntos estratégicos para facilitar el acceso al agua. La operación es permanente y se mantiene mientras duren los trabajos en el pozo y la demanda de las comunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades municipales señalan que estas localidades dependen totalmente del reparto por pipa debido a su ubicación fuera de la red de distribución. Por ello, tanto el envío de cisternas como la modernización del pozo forman parte de una estrategia para garantizar, de manera temporal y futura, el abasto del recurso en esta zona rural del municipio.