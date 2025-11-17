Israel descarta un Estado palestino

Tel Aviv, Israel.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el domingo oponerse a cualquier intento de establecer un estado palestino, un día antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense que deja la puerta abierta a la independencia palestina.

Mientras Estados Unidos intenta avanzar con su propuesta de alto el fuego en Gaza, el líder israelí enfrenta una fuerte presión internacional para mostrar flexibilidad al respecto.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este lunes sobre una propuesta estadounidense para un mandato de la ONU para una fuerza internacional de estabilización en Gaza, a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.

Estados Unidos, bajo presión de países que se espera contribuyan con tropas a la fuerza, revisó la resolución con un lenguaje más fuerte sobre la autodeterminación palestina. Ahora dice que el plan del presidente Donald Trump puede crear un “camino creíble” hacia la creación de un estado palestino. Una propuesta rival de Rusia utiliza un lenguaje aún más fuerte a favor de la independencia.

La creación de un estado palestino junto a Israel es vista internacionalmente como la única forma realista de resolver el conflicto a largo plazo.

Netanyahu señaló que “el plan de Trump exige que Gaza sea desmilitarizada y que Hamás sea desarmado. Esto sucederá de la manera fácil o sucederá de la manera difícil”, manifestó.

Mientras tanto, en Jan Yunis, en el sur de Gaza, las familias en el abarrotado campamento de tiendas de Muwasi caminaban por calles inundadas después de la primera fuerte lluvia del invierno que comenzó el viernes. El agua goteaba a través de tiendas rasgadas sobre las pertenencias.